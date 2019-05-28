Во Львовской области в школе обрушилась стена: есть пострадавшие

В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, которые проводили ремонтные работы в школе.

Во Львовской области в одной из школ обрушилась стена. Об этом сообщает пресс-секретарь ГосЧС в области, передает Zaxid.net.

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Инцидент случился в селе Новины Яворовского района. Известно, что в Новинской ООШ І-II ступеней имени Тараса Пазина стена обвалилась внутри здания.

Пострадали мужчина и женщина. Сейчас их госпитализировали. Спасатели рассказали, что пострадавшие монтировали или разбирали стену и в этот момент случился обвал.

Мужчина, который пострадал от обвала, 1969 года рождения, женщина 1976 года. Они получили травмы различной степени тяжести.

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Детали происшествия устанавливают.

Недавно во Львове девушке на голову упала часть фасада. Девушку, с диагнозом сотрясение головного мозга, госпитализировано в 8-ю больницу.