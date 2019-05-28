Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львовской области в школе обрушилась стена: есть пострадавшие

Комментариев: 2
В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, которые проводили ремонтные работы в школе.
У пострадавших травмы различной степени тяжести
У пострадавших травмы различной степени тяжести
yavoriv-info

Во Львовской области в одной из школ обрушилась стена. Об этом сообщает пресс-секретарь ГосЧС в области, передает Zaxid.net.

Читай также: В Харькове обвалилась стена жилого дома

Инцидент случился в селе Новины Яворовского района. Известно, что в Новинской ООШ І-II ступеней имени Тараса Пазина стена обвалилась внутри здания.

Пострадали мужчина и женщина. Сейчас их госпитализировали. Спасатели рассказали, что пострадавшие монтировали или разбирали стену и в этот момент случился обвал.

Мужчина, который пострадал от обвала, 1969 года рождения, женщина 1976 года. Они получили травмы различной степени тяжести.

Читай также: В Тернопольской области шаровая молния залетела в дом и взорвалась

Детали происшествия устанавливают.

Недавно во Львове девушке на голову упала часть фасада. Девушку, с диагнозом сотрясение головного мозга, госпитализировано в 8-ю больницу.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львовская область, ремонт, школа, стена, обвал, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Вспышка_Справа    28.05.2019, 21:00
Оценка:  +1
Вспышка_Справа
Бандера прийшов, порядок навел...
Nikolas_Adver    28.05.2019, 20:50
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
школа имени ублюдка стоять не может. сама разваливается от такой стыдобы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь