Глава СНБО о дефолте: Дорога в никуда

Решения об объявлении дефолта президентом даже не рассматриваются, говорит новоназначенный глава СНБО.

Новоназначенный глава СНБО, бывший министр финансов Александр Данилюк прокомментировал предложение бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт и потребовать от запада списать долги Украины.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на брифинге во вторник, 28 мая, Данилюк заявил, что президент Владимир Зеленский при принятии решений руководствуется не советами отдельных бизнесменов, а интересами страны.

"Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом – государство должно защищать интересы граждан", - сказал он.

Данилюк подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы. "Поэтому такие решения даже не рассматриваются", - заявил он.

Ранее идею объявить дефолт прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман.

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