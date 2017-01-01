На Днепропетровщине в ДТП пострадали 16 детей

Микроавтобус со школьниками из Полтавы столкнулся с грузовиком по дороге из Запорожья.

В Днепропетровской области во вторник, 28 мая, микроавтобус с школьниками столкнулся с грузовиком, всех 16 детей госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

ДТП произошло в 17.00, когда школьники возвращались домой с экскурсии по Запорожью. Как установили полицейские, водитель, который управлял микроавтобусом Mercedes Sprinter, допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF.

"В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 школьников из города Полтава. Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра, их осматривают. Известно, что два ребенка получили переломы руки и ключицы. Родители оповещены", - говорится в сообщении.

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