У Порошенко отреагировали на пропажу серверов в АП

У Порошенко говорят, что технику арендовали за счет экс-президента и секретной информации там не было.

Порошенко арендовал технику для ситуационной комнаты в АП, говорит Цеголко Адміністрація президента України

Пресс-секретарь бывшего президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявляет, что вся техника из ситуационной комнаты в Администрации президента была арендована на средства Порошенко. Как пишет Цеголко в Facebook, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было.

"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только on line. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой", - написал Цеголко.

Он отметил, что в СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.

В свою очередь, экс-глава СНБО Александр Турчинов заявляет, что видео, опубликованное его преемником не имеет отношения к Аппарату СНБО.

Турчинов пишет в Facebook, что поскольку Данилюк не объяснил подробно, где происходит съемка, у людей может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО.

Главный ситуационный центр СНБО расположен на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находится под надежной охраной и работает в штатном режиме, заверил Турчинов.

Ранее новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк заявил, что пришел в ситуационный кабинет в АП и не обнаружил там мониторов и серверов.

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