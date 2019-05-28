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У Зеленского оценили вероятность отставки Луценко

Комментариев: 12
Будет неправильно устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками, считает Разумков.
Луценко не собирается покидать пост до выборов
Луценко не собирается покидать пост до выборов

Отставки гепрокурора Юрия Луценко не стоит ждать до результатов досрочных выборов в парламент. Об этом во вторник, 28 мая, заявил глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире 112 Украина.

Он пояснил, что нардепы ранее, несмотря на договоренности, не стали голосовать за поддержку президентских инициатив. Ввиду этого, решений кадровых вопросов в Верховной Раде в ближайшее время не предвидится.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках переговоров, что состоялись в АП. А большая часть поступила как обычно – проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками – я не думаю, что это будет правильно", - отметил Разумков.

Накануне Луценко заявил, что не покинет свой пост до выборов в Раду и формирования нового парламента. А после выборов готов будет вернуться в политику, но не в списки какой-либо партии.

 

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Теги: Луценко, Рада, отставка, генпрокурор, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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trewqas    28.05.2019, 23:58
Оценка:  0
trewqas
Также надо петицию с меню для депутатов. Чтоб они на продукты только смотрели , как пенсионеры на 1400.
trewqas    28.05.2019, 23:55
Оценка:  +1
trewqas
Для этого пидapaса как и для остальных предлагаю, на выходе таз с говном на голову выливать. Пишем петицию и набираем голоса.
Boxerogos    28.05.2019, 23:35
Оценка:  -3
Boxerogos
Луцика,Педю и их подельников необходимо повыбрасывать с окошек небоскрёбов.Пущай петухи полетают.)))))))))))))))))))
WntpY    28.05.2019, 23:42
Оценка:  +1
WntpY
Ты диванный пядарас можешь только им отсосать и то во сне!>)
Boxerogos    28.05.2019, 23:44
Оценка:  -3
Boxerogos
И снова ты меня спутало со своей мамой-вокзальной прости... Господи!)))))))))))))))))))
WntpY    28.05.2019, 23:48
Оценка:  +1
WntpY
Тебя пiдора нельзя спутать ни с кем!))
Boxerogos    28.05.2019, 23:55
Оценка:  +1
Boxerogos
Отойди от зеркала и пiдор исчезнет.))))))))))))))))
sharry-sharry    28.05.2019, 23:32
Оценка:  +2
sharry-sharry
Кацапы плюющиеся тут желчью извращенцы и моральные уроды,мизинца Луценко не стоят,но тявкнуть нужно,для порядка.
Boxerogos    28.05.2019, 23:09
Оценка:  -4
Boxerogos
Луценко является хроническим,полоумным зеком-алкоголиком и по-совместительству кумом убийцы и коррупционера Педи Пидоpoшенко.Поэтому неудивительно что их придворные дУпутаты пытаются продлить политическую карьеру этого картаво-очкастого сливореза.
WntpY    28.05.2019, 23:18
Оценка:  +2
WntpY
Ты ватожопое пядрило, можешь отсосать Луцыку на прощание!)))
Hataneskrayu    28.05.2019, 22:57
Оценка:  -2
Hataneskrayu
Ганьбой на нары луцика вместе с его бабой ягой!
Ruspidor    28.05.2019, 22:51
Оценка:  -4
Ruspidor
Луценко в жoпу, луценко в жoпу, луценко в жoпу будет Михо eбать...
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