У Зеленского оценили вероятность отставки Луценко

Будет неправильно устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками, считает Разумков.

Отставки гепрокурора Юрия Луценко не стоит ждать до результатов досрочных выборов в парламент. Об этом во вторник, 28 мая, заявил глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире 112 Украина.

Он пояснил, что нардепы ранее, несмотря на договоренности, не стали голосовать за поддержку президентских инициатив. Ввиду этого, решений кадровых вопросов в Верховной Раде в ближайшее время не предвидится.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках переговоров, что состоялись в АП. А большая часть поступила как обычно – проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками – я не думаю, что это будет правильно", - отметил Разумков.

Накануне Луценко заявил, что не покинет свой пост до выборов в Раду и формирования нового парламента. А после выборов готов будет вернуться в политику, но не в списки какой-либо партии.

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