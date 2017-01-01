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В Луганской области во время боя пропал сапер

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Украинских саперов, которые выполняли боевое задание возле Попасной, атаковали сепаратисты.
Украинские саперы (архивное фото)
Украинские саперы (архивное фото)
Ministry of Defense of Ukraine/Flickr

Группу украинских саперов, которые выполняли боевое задание в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, атаковали сепаратисты. Об этом во вторник, 28 мая, сообщила пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook

Отмечается, что вражеская группа в составе девяти человек напала на военных вблизи минно-взрывных заграждений. Как уточнили в 54-й отдельной механизированной бригаде, инцидент произошел возле Попасной Луганской области.

В ходе боя украинские военнослужащие отбили атаку противника, уничтожив, по предварительным данным, двух сепаратистов. Еще один был ранен, уточнили в штабе ООС.

"Для прикрытия отступления своей группы противник применил запрещенные минского договоренностями минометы калибра 120 мм", - указано в сообщении.

Во время обстрела пропал без вести один из военнослужащих саперной группы. Мероприятия по его поиску продолжаются.

Ранее сообщалось, что22 мая восемь военных ООС ошибочно отклонились от маршрута и попали в плен. В "ДНР" утверждают, что задержанные солдаты готовили диверсии на неподконтрольных территориях и якобы дают признательные показания.

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Теги: бой, донбасс, нападение, Луганская область, атака, сепаратисты, пропал без вести, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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