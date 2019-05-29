Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций

Комментариев: 1
Политик подчеркнул, что не рвется на какие-либо должности и будет очень осторожным в своем выборе.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший глава  Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций в Украине. Об этом он рассказал в эфире 112 Украина 28 мая.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - заверил политик.
 
Отметим, что глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков подчеркнул, что Саакашвили не сможет попасть в партийный список какой-либо политсилы на досрочных выборах по причине длительного отсутствия в Украине. По законодательству, он должен прожить на территории страны пять лет.
 
Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого его лишил Петр Порошенко в 2017 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саакашвили, гражданство, возвращение, Михаил Саакашвили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
WntpY    29.05.2019, 05:43
Оценка:  0
WntpY
Пяздит Сосо!)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь