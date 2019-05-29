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Макрон назвал условие для "нормандской" встречи

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Президент Франции заявил, что как только у него будут контакты с Владимиром Зеленским, так встреча будет созвана.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
Tatler

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия, передает издание Urdupoint

По его словам, он бы хотел встречи, и он планирует ее организовать. Макрон отметил, что у него будут контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

"У нас будут контакты, я буду говорить с ним очень скоро, у нас будет новый диалог, возможно, визит", - отметил он.

По его словам, как только политические условия будут готовы с этой стороны, встреча будет созвана.

Накануне спецпредставитель США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер заявил о возможной встречи лидеров стран "нормандского формата" - Франции, Германии, Украины и РФ - в июле, однако, по его словам, это необходимо согласовать с Киевом и Москвой. 

 

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Теги: Франция, нормандская четверка, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Ira0956    29.05.2019, 07:43
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