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Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен один военный

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Сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

За прошедшие сутки 28 мая сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В частности, обстрелы были зафиксированы вблизи Широкиного, Пищевика, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Павлополя, Чермалика, Попасной, Железного.

“Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ“, - говорится в сообщении.

Кроме того, от начала текущих суток противник трижды обстрелял наши позиции
возле города Марьинка, а также вблизи села Гнутовее. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ранее сообщалось, что в Луганской области во время боя пропал сапер. Украинских саперов, которые выполняли боевое задание возле Попасной, атаковали сепаратисты.

Как сообщалось 28 мая, Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба.

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Теги: Донбасс, ВСУ, новости Донбасса, война, Операция объединенных сил
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