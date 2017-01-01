"Зимний пейзаж": Прикарпатцев завалило градом

Также порывами ветра здесь повалило деревья.

В городе Калуш Ивано-Франковской области 28 мая выпал очень мощный град.

Местные жители поражены количеством осадков и активно делятся последствиями непогоды в социальных сетях.

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“Дворы жителей жилых микрорайонов “Загорье“, “Холмы“, “Хотин“ и “Височанка“ покрыты белой “брусчаткой“. Природа наделала беды за несколько минут, в частности, в Хотине“, - пишут местные СМИ.

Жители рассказывают, что град уничтожил посаженные овощи и цветы. Также порывами ветра здесь повалило деревья, а у некоторых домов даже срывало крыши.

Как пишет в Facebook жительница Загорья Наталья Захарова, за свою жизнь она такого еще никогда не видела. По словам женщины, град посбивал с деревьев и кустов все листья.

Как сообщалось 24 мая, райцентр возле Тернополя засыпало градом.