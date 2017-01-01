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Убийство девочки под Житомиром: горе-родителям грозит пожизненное

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Кроме погибшей девочки, у горе-матери еще пятеро детей. В отношении к двоим она лишена родительских прав.
Родители через суд вернули дочь, а затем убили ее и сожгли труп
Родители через суд вернули дочь, а затем убили ее и сожгли труп
Facebook/Вячеслав Печененко

Горе-родителям, которые сожгли тело 5-летней дочери в печи в Житомирской области, грозит пожизненное заключение. Об этом рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, передает УНИАН.

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Подозреваемым в жестоком убийстве 5-летней девочки сообщено о подозрении. Им грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

41-летняя женщина, мать 5-ти детей (в отношении двух старших ее лишили родительских прав) и мужчина 50-ти лет, нигде не работает, задержаны и помещены в СИЗО, - добавила Гоша.

Вчера, 28 мая, из-за убийства 5-летней девочки был созван внеочередной исполком Житомирского горсовета, поскольку убитый ребенок долгое время воспитывался в приемной семье житомирян Коберник-Круглових. Однако в прошлом году биологические родители обратились в суд и вернули ребенка. Им помогли активисты.

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В Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области журналистам сообщили подробности убийства 5-летней Даши. По предварительной информации правоохранителей, трагедия произошла в Овручском районе, в селе Листвин.

Напомним, В Житомирской области родители сожгли в печи пятилетнюю дочь. Родителям, лишенным прав из-за алкоголизма, активисты помогли вернуть девочку из приемной семьи. Через какое-то время ребенок пропал, а в селе забили тревогу.

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Теги: дети, ребенок, родители, убийство, девочка, Житомирская область
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