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В Одессе на пляже гопник напал с ножом на иностранца

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Преступник задержан.
В Одессе на пляже гопник напал с ножом на иностранца
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В Одессе на пляже гопник напал с ножом на иностранца
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В Одессе на пляже Ланжерон 28 мая в 19:50 произошло нападение на иностранца.

Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя мэра Одессы Николай Покровский, передает Думская.

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“По его словам, мужчина с ножом напал на гостя из Швейцарии и пытался украсть у него деньги“, - говорится в сообщении.

Злоумышленника схватили сотрудники КУ “Муниципальная охрана“. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщалось, в июне 2018 в Одессе избили 71-летнего американского певца.

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Теги: нож, Одесса, иностранец
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