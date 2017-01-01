В Одессе на пляже гопник напал с ножом на иностранца
Преступник задержан.
В Одессе на пляже гопник напал с ножом на иностранца
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В Одессе на пляже гопник напал с ножом на иностранца
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В Одессе на пляже Ланжерон 28 мая в 19:50 произошло нападение на иностранца.
Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя мэра Одессы Николай Покровский, передает Думская.
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“По его словам, мужчина с ножом напал на гостя из Швейцарии и пытался украсть у него деньги“, - говорится в сообщении.
Злоумышленника схватили сотрудники КУ “Муниципальная охрана“. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщалось, в июне 2018 в Одессе избили 71-летнего американского певца.