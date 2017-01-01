И дождь, и солнце: погода снова капризничает

29 мая в Украине будет довольно солнечно. Между тем, на западе ожидаются дожди.

Сегодня в Украине ожидается довольно жаркий день Несмотря на это, западные регионы сегодня готовятся к длительным обильным дождям, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня дождливо. Уже традиционно ожидайте обильных дождей, но в этот раз без гроз. Температура воздуха от +19 до +23 градуса

Восточная часть Украины сегодня будет солнечной и жаркой. Осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до отметки +31 градус по Цельсию.

Южным регионам обещают жаркий и богатый на солнечные лучи день. Воздух прогреется от +26 до +29 градусов.

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Северным регионам обещают теплый день без осадков. На улице +25…+27 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине тепло и солнечно. Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Воздух прогреется от +25 до +29 градусов.

В столице без осадков, тепло и солнечно. На термометре +25..+27 градусов.

Напомним, синоптики озвучили оптимистический прогноз. К дождям с грозами стоит готовиться жителям западных регионов.