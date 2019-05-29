Рабинович: Мы снизим тарифы, забрав украинский газ у олигархов и вернув его народу

Украинский газ необходимо забрать у олигархов и вернуть народу, что позволит моментально снизить тарифы. Именно этого после победы на выборах добьется партия «Оппозиционная платформа – За життя», заявил ее глава, народный депутат Украины Вадим Рабинович в программе «Пятый угол» на телеканале NewsOne.

«Я считаю, что любой крупный капитал в нашей стране – олигархический. Но сказать, что, например, олигарх Вася хуже, чем олигарх Петя – довольно сложно. Нужно смотреть по результатам. А они сейчас такие – олигархат зарабатывает на украинских природных ресурсах, и тем самым крадет миллиарды у населения», – считает парламентарий.

По его словам, наша страна и так добывает необходимое для нужд украинцев количество газа.

«Поэтому я подал простой, человеческий, антиолигархический законопроект. Давайте вернем народу Украины добываемые в стране 21 млрд кубов газа, которых нам, людям и бюджетным организациям, хватит. А мы почему-то покупаем зарубежный газ. Пусть зарубежный газ олигархи покупают для своих предприятий. Это бы позволило моментально снизить тарифы», – пояснил народный депутат.

Политик уверен, что сговор олигархов при власти не позволяет убрать коррупционный элемент в этой сфере.

«Это было бы логично, чтобы газ для населения был по низкой цене, а для предприятий олигархов – по высокой. Почему власть так не делает? Потому что в нашей стране президенты, премьер-министры и министры ключевых ведомств либо сами олигархи, либо их ставленники. Вот в этом вся проблема, но после выборов мы ее обязательно решим», – резюмировал Вадим Рабинович.