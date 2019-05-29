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Рабинович: Мы снизим тарифы, забрав украинский газ у олигархов и вернув его народу

Комментариев: 6
Рабинович: Мы снизим тарифы, забрав украинский газ у олигархов и вернув его народу

Украинский газ необходимо забрать у олигархов и вернуть народу, что позволит моментально снизить тарифы. Именно этого после победы на выборах добьется партия «Оппозиционная платформа – За життя», заявил ее глава, народный депутат Украины Вадим Рабинович в программе «Пятый угол» на телеканале NewsOne.
«Я считаю, что любой крупный капитал в нашей стране – олигархический. Но сказать, что, например, олигарх Вася хуже, чем олигарх Петя – довольно сложно. Нужно смотреть по результатам. А они сейчас такие – олигархат зарабатывает на украинских природных ресурсах, и тем самым крадет миллиарды у населения», – считает парламентарий.
По его словам, наша страна и так добывает необходимое для нужд украинцев количество газа.
«Поэтому я подал простой, человеческий, антиолигархический законопроект. Давайте вернем народу Украины добываемые в стране 21 млрд кубов газа, которых нам, людям и бюджетным организациям, хватит. А мы почему-то покупаем зарубежный газ. Пусть зарубежный газ олигархи покупают для своих предприятий. Это бы позволило моментально снизить тарифы», – пояснил народный депутат.
Политик уверен, что сговор олигархов при власти не позволяет убрать коррупционный элемент в этой сфере.
«Это было бы логично, чтобы газ для населения был по низкой цене, а для предприятий олигархов – по высокой. Почему власть так не делает? Потому что в нашей стране президенты, премьер-министры и министры ключевых ведомств либо сами олигархи, либо их ставленники. Вот в этом вся проблема, но после выборов мы ее обязательно решим», – резюмировал Вадим Рабинович.

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Комментариев (6)
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Fon_Pascha    29.05.2019, 10:32
Оценка:  0
Fon_Pascha
сначала сделай а потом трынди!
Операторська    29.05.2019, 10:23
Оценка:  -3
Операторська
і хтось повірить бідним Рабіновичу і Бойку? бурові установки Бойко вже повернув ...
Хулиганка*    29.05.2019, 10:32
Оценка:  -2
Хулиганка*
Ну, находятся же такие которые верят порошенко, так Бойко и Янукович - дети по сравнению с порошенко. ЯЧнуковича в ЕС ненавидели, но чтобы обвинять в коррупции, оффшорах и воровстве до такого никогда не доходило, а хряка уже не только американцы, но и европейцы обвинили.
dron29    29.05.2019, 10:39
Оценка:  0
dron29
Американец Беня и европеец Портнов?))
Boxerogos    29.05.2019, 10:21
Оценка:  +2
Boxerogos
Бог в помощь!
Fon_Pascha    29.05.2019, 10:33
Оценка:  0
Fon_Pascha
они его распяли руками римлян
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