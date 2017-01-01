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Под Львовом на шахте произошел обвал: Есть жертвы

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В результате инцидента погибли двое горняков.
После аварии шахта работает в штатном режиме
После аварии шахта работает в штатном режиме
facebook.com/Михайло Волинець

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Во Львовской области в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков.

Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook.

По его словам, порода обрушилась на горизонте 242 м — под завалами оказались двое рабочих.

"Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было лишь 32 года. Работы по подъему тела второго шахтера продолжаются", — сказал Волынец.

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К спасательным работам привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке — 21 горняк). После аварии шахта работает в штатном режиме.

Как сообщалось 27 апреля, тела всех 17 погибших горняков шахты Схидкарбон в поселке Юрьевка подняли на поверхность.

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Теги: шахта, Львовская область
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