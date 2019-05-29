Полиция задержала шантажистов, угрожавших чиновникам компроматом

Правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в шантаже.

Правоохранители задержали группу злоумішленников, которые шантажировали чиновников, представляясь сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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“За неразглашение информации компрометирующего характера злоумышленники требовали от чиновников государственных структур “откупные“. На передаче 100 тысяч долларов США фигурантов задержали“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году в Нацполицию поступило обращение от одного из должностных лиц руководящего звена одной из государственных структур о факте вымогательства средств неизвестными лицами.

“От злоумышленников заявитель получил ультиматум: или предоставление 100 тысяч долларов США, или разглашение сведений частного и компрометирующего характера“, - сообщили в полиции.

По факту вымогательства было начато уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины.

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Во время документирования оперативники ДСБ НПУ установили, что к преступным действиям причастны два человека - 41 и 45-летние жители Львова. Аферисты передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

“Кроме того, получены доказательства причастности к действиям львовян бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций, которая “специализируется“ на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный “объект“, - сообщили в полиции.

Сразу после получения 100 тысяч долларов США шантажисты были задержаны силами бойцов полиции особого назначения, работников ДВБ и ГСУ НПУ, под руководством ГПУ.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным в порядке ст.208 УПК Украины меры пресечения. За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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