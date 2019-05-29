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У Вакарчука рассказали, как стать частью партии Голос

Комментариев: 5
В списке политсилы может оказаться каждый гражданин.
Частью партии Вакарчука может стать каждый
Частью партии Вакарчука может стать каждый
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Соратник Святослава Вакарчука Роман Юрчишин рассказал, как можно присоединиться к политической партии Голос. По его словам, особых критериев отбора нет, но есть принципиальные условия, передает gazeta.ua.

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Юрчишин рассказал, что в списке партии Голос может оказаться каждый гражданин Украины, который не связан с коррупцией, олигархическим или российским бизнесом. Соратник Вакарчука заявил, что они планируют расширять партийные списки новыми людьми, в том числе и волонтерами.

Дедлайны у нас очень жесткие, потому что нам нужно к съезду, который вероятно, состоится до 10 июня, занести документы в ЦИК. За этот период мы проводим анкетирование и с теми, кого видим достаточно перспективными проведем собеседования. Поэтому сейчас активная база формирования списка. Будем надеяться, что сможем пообщаться со всеми, - отметил Юрчишин.

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Представитель политсилы пообещал, что список членов партии Голос будут открыты для общественности.

Напомним, Голос не объединяется с политическими брендами. Вакарчук прокомментировал вероятность объединения его партии.

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Теги: Вакарчук, Голос, Юрчишин, партия
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    29.05.2019, 11:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Что-то вспомнилась фраза из советского детского фильма: "У мене тоже холас! Я тоже хачу петь!"
х1976х    29.05.2019, 11:20
Оценка:  0
х1976х
только дегенерат может оказаться в петушковой партии "голос"
Hataneskrayu    29.05.2019, 11:08
Оценка:  0
Hataneskrayu
Свой голосовой талант на сцене применяй. Нам Ющенко номер 2 - не нужен!
Alexsy    29.05.2019, 10:58
Оценка:  +1
Alexsy
Как, может пете соснуть?
ВАТА_FUCK    29.05.2019, 11:07
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
Ты себе сосни!
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