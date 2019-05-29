У Вакарчука рассказали, как стать частью партии Голос

В списке политсилы может оказаться каждый гражданин.

Соратник Святослава Вакарчука Роман Юрчишин рассказал, как можно присоединиться к политической партии Голос. По его словам, особых критериев отбора нет, но есть принципиальные условия, передает gazeta.ua.

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Юрчишин рассказал, что в списке партии Голос может оказаться каждый гражданин Украины, который не связан с коррупцией, олигархическим или российским бизнесом. Соратник Вакарчука заявил, что они планируют расширять партийные списки новыми людьми, в том числе и волонтерами.

Дедлайны у нас очень жесткие, потому что нам нужно к съезду, который вероятно, состоится до 10 июня, занести документы в ЦИК. За этот период мы проводим анкетирование и с теми, кого видим достаточно перспективными проведем собеседования. Поэтому сейчас активная база формирования списка. Будем надеяться, что сможем пообщаться со всеми, - отметил Юрчишин.

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Представитель политсилы пообещал, что список членов партии Голос будут открыты для общественности.

Напомним, Голос не объединяется с политическими брендами. Вакарчук прокомментировал вероятность объединения его партии.