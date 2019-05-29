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Украинские военные будут снова только миротворцами - Зеленский

Комментариев: 9
Президент верит, что украинцам рано или поздно не придется больше воевать.
Зеленский поздравил миротворцев
Зеленский поздравил миротворцев
EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский поздравил членов украинских миротворческих миссий с Международным днем ​​миротворца. Об этом он написал у себя в Facebook.

“За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране“, - считает он.

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“Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом“, - подчеркнул Зеленский. Украина всегда стремилась мира и безопасности для своего народа и всех народов планеты, заверил президент.

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“Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные будут снова выполнять только миротворческие миссии“, - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в первые дни работы президентом у него был шок из-за количества.

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Теги: Зеленский, президент, миротворцы, праздник
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Комментариев (9)
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VSHIVANKA    29.05.2019, 12:06
Оценка:  0
VSHIVANKA
НУ ЭТО НЕ ТЕБЕ РЕШАТЬ ХОЛОП .... ))))
ХОЗЯЕВАМ С ВАШИНГТОНА МИР НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ НЕ НУЖЕН .....)))
Замечатель    29.05.2019, 11:58
Оценка:  +1
Замечатель
Уже не завтра,а когда нибудь.Ню-ню.
nfhvyt    29.05.2019, 11:34
Оценка:  +1
nfhvyt
Украинская армия и так там не воюет, воюют головорезы наёмники, сделавшие бизнес на крови, контролируя контрабандные потоки. После переворота в 2014, власть захватили террористы, взрывающие ЛЭП, мосты... Для кого во власти места не хватило, пошли мародёрствовать и убивать на Донбасс с молчаливого .
nfhvyt    29.05.2019, 11:34
Оценка:  +1
nfhvyt
согласия порошенка. По этому ярош заволновался, что бизнес могут прикрыть и в открытую начал угрожать новому президенту.
BROKER666    29.05.2019, 11:47
Оценка:  -1
BROKER666
по0ц мама дома, а кого в 14м перевернули? кабмин и ВР продолжали работать в штатном режиме и импичмент шапкокраду приняли как раз-таки благодаря партии рыгоАналов
ВАТА_FUCK    29.05.2019, 11:29
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Поц предлагает сдаться?
СтальнаяКрыса    29.05.2019, 11:20
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Если он сдаст Украину раше, то конечно не будем воевать, но вряд ли он доживёт до этого. Кончать его и его команду раньше.
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 11:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Все равно воевать будем. Только не против РФ, а за РФ. Москва всегда посылала украинцев на бойню.
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 11:18
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
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