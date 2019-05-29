Украинские военные будут снова только миротворцами - Зеленский

Президент верит, что украинцам рано или поздно не придется больше воевать.

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Президент Владимир Зеленский поздравил членов украинских миротворческих миссий с Международным днем ​​миротворца. Об этом он написал у себя в Facebook.

“За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране“, - считает он.

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“Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом“, - подчеркнул Зеленский. Украина всегда стремилась мира и безопасности для своего народа и всех народов планеты, заверил президент.

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“Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные будут снова выполнять только миротворческие миссии“, - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в первые дни работы президентом у него был шок из-за количества.