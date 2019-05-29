Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сумах отпустили из СИЗО убийцу двух девушек

Комментариев: 2
Преступник уже был осужден к пожизненному заключению .
Матери жертв убийцы протестовали против решения суда
Матери жертв убийцы протестовали против решения суда
Скриншот из видео

В Сумах отпустили из СИЗО мужчину, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство двух девушек.

Об этом сообщается в сюжете ТСН

Читай также: Убийце Оксаны Макар выдали бесплатного адвоката

Евгений Тимченко отсидел 14 лет. А после того, как Европейский суд удовлетворил его иск относительно жестокого обращения правоохранителей, приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.

Тимченко ждал его за решеткой. Но уже в статусе арестованного, а не осужденного. Когда срок ареста истек, суд так и не собрался, чтобы его продлить. Следующее заседание назначили на 3 июня, но потрясенные матери убитых девушек уверены, что преступник сбежит, и обвиняют судей в помощи убийце.

Как сообщалось 5 апреля, собака помогла раскрыть убийство в Киеве.

Поделись:
Теги: убийца, суд, Сумы, СИЗО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    29.05.2019, 12:01
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВИДИМО ОН ПРОСТО АКТИВИСТ И ПАТРИОТ ?
ТОГДА НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО .....)))
Woodbrother    29.05.2019, 11:56
Оценка:  -4
Woodbrother
Зеля рулит.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь