В Сумах отпустили из СИЗО убийцу двух девушек

Преступник уже был осужден к пожизненному заключению .

В Сумах отпустили из СИЗО мужчину, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство двух девушек.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Евгений Тимченко отсидел 14 лет. А после того, как Европейский суд удовлетворил его иск относительно жестокого обращения правоохранителей, приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.

Тимченко ждал его за решеткой. Но уже в статусе арестованного, а не осужденного. Когда срок ареста истек, суд так и не собрался, чтобы его продлить. Следующее заседание назначили на 3 июня, но потрясенные матери убитых девушек уверены, что преступник сбежит, и обвиняют судей в помощи убийце.

Как сообщалось 5 апреля, собака помогла раскрыть убийство в Киеве.