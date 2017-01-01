Все еще без управляющего: ГБР открыло дело по "Межигорью"

Сейчас идет пятая попытка избрать нового управляющего активами резиденции.

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за задержки с передачей в управление резиденции “Межигорье“. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и менеджмента активов, передает Укринформ.

Так, 16 мая Агентство получило от ГБР письмо, в котором последнее требует предоставить информацию о фактическом принятии арестованных подвижных и неподвижных активов “Межигорья“.

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ГБР хочет получить данные об их оценке, инвентаризации, определении пути управления указанными выше активами, проведение конкурса по определению управляющего активов и другую информацию.

Обоснованием этого требования служит факт досудебного расследования в уголовном производстве от 25 апреля 2019 года по признакам уголовного преступления в части 1 статьи 367 УК (“служебная халатность“).

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В свою очередь, АРМА отмечает полное соблюдение законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов “Межигорья“.

В агентстве напоминают, что сейчас идет пятая попытка избрать нового управляющего подвижным, недвижимым имуществом и корпоративными правами ООО “Танталит“. Напомним, 17 мая в Межигорье гвардеец спас жизнь ребенку.