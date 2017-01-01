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В Полтаве арестовали криминального авторитета

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Мужчина несколько лет скрывался от органов следствия.
Полиция арестовала опасного преступника
Полиция арестовала опасного преступника
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В Полтаве полиция провела операцию по задержанию известного криминального авторитета. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин в Facebook.

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Известно, что криминальный авторитет фигурирует в уголовном производстве открытого по признакам ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Несколько лет он скрывался от органов следствия.

45-летнего криминального авторитета задержали сотрудники спецподразделения “КОРД” совместно с сотрудниками УСБУ в области.

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Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, в Запорожье арестовали криминального авторитета. Задержан известный в городе преступник по кличке "Григор". Мужчину уже неоднократно судили.

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Теги: Полтава, полиция, криминальный авторитет, арест
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