"Девочки, не ссорьтесь!": Найем и Луценко поспорили в Facebook

Найем требовал отставки генпрокурора и это не понравилось Луценко.

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем поссорился с генеральным прокурором Юрием Луценко в социальной сети Facebook.

Найем опубликовал пост, в котором выразил недовольство тем, что указ о роспуске парламент подписали, главу АП назначили, а вот “представление об увольнении Юрия Луценко вот уже неделю никак не подписывается“.

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Найем отметил, что президент сам требовал с трибуны увольнения Луценко и называл его “членом старой команды“.

У этого паралича может быть только два объяснения. Либо у Юрия Луценко есть гарантии, которые класть хотели на волю президента... Либо руками Генпрокурора хотят сделать всю грязную работу по расследованию преступлений уходящей власти, - написал Найем.

Найему не понравилось то, что Луценко не уволили скриншот

В комментариях на такие заявления отреагировал сам Луценко. Генпрокурор указал, что Найему стоит взять ручку и бумагу и собрать 150 подписей за его отставку.

Вы же депутат. Так выпрашивали этот мандат в моем офисе в 2014, что для прикола как раз логично завершить каденцию таким перформансом, - обратился Луценко к нардепу.

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Мустафа Найем решил не молчать и также ответил на комментарий Луценко. Он спросил у генерального прокурора, все ли у него в порядке с памятью. Он отметил, что Луценко обиделся, когда не стал мэром Киева и пошел поддержить Тимошенко вместе с Саакашвили.

... И на выборах вообще ничего не решали. Что я мог у вас просить? А насчет отставки, напомните, это уже пятый или шестой раз вы называете срок своего увольнения?, - добавил Найем.

В комментариях произошла перепалка между чиновниками скриншот

Пользователей повеселили такие “разборки“ чиновников. Например, Наталья Павлова написала: “Прям “девочки, не ссорьтесь!“, честное слово“.

Ранее сообщалось, что Луценко намерен вернуться в политику.