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"Девочки, не ссорьтесь!": Найем и Луценко поспорили в Facebook

Комментариев: 3
Найем требовал отставки генпрокурора и это не понравилось Луценко.
Найем и Луценко поссорились в социальной сети
Найем и Луценко поссорились в социальной сети
facebook.com/LlutsenkoYuri facebook.com/Mustafanayyem

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем поссорился с генеральным прокурором Юрием Луценко в социальной сети Facebook.

Найем опубликовал пост, в котором выразил недовольство тем, что указ о роспуске парламент подписали, главу АП назначили, а вот “представление об увольнении Юрия Луценко вот уже неделю никак не подписывается“.

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Найем отметил, что президент сам требовал с трибуны увольнения Луценко и называл его “членом старой команды“.

У этого паралича может быть только два объяснения. Либо у Юрия Луценко есть гарантии, которые класть хотели на волю президента... Либо руками Генпрокурора хотят сделать всю грязную работу по расследованию преступлений уходящей власти, - написал Найем.

Найему не понравилось то, что Луценко не уволили
Найему не понравилось то, что Луценко не уволили
скриншот

В комментариях на такие заявления отреагировал сам Луценко. Генпрокурор указал, что Найему стоит взять ручку и бумагу и собрать 150 подписей за его отставку. 

Вы же депутат. Так выпрашивали этот мандат в моем офисе в 2014, что для прикола как раз логично завершить каденцию таким перформансом, - обратился Луценко к нардепу.

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Мустафа Найем решил не молчать и также ответил на комментарий Луценко. Он спросил у генерального прокурора, все ли у него в порядке с памятью. Он отметил, что Луценко обиделся, когда не стал мэром Киева и пошел поддержить Тимошенко вместе с Саакашвили.

... И на выборах вообще ничего не решали. Что я мог у вас просить? А насчет отставки, напомните, это уже пятый или шестой раз вы называете срок своего увольнения?, - добавил Найем. 

В комментариях произошла перепалка между чиновниками
В комментариях произошла перепалка между чиновниками
скриншот

Пользователей повеселили такие “разборки“ чиновников. Например, Наталья Павлова написала: “Прям “девочки, не ссорьтесь!“, честное слово“.

Ранее сообщалось, что Луценко намерен вернуться в политику.

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Теги: Луценко, Найем, депутат, генпрокурор, ссора, комментарии, социальная сеть, отставка
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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    29.05.2019, 12:52
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Хочется перефразировать фразу из фильма "Джентльмены удачи" и сказать: КАКИЕ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ РОЖИ!
Оба политические гейши.
nfhvyt    29.05.2019, 12:36
Оценка:  -2
nfhvyt
Луценко нужно додержаться до выборов что б кума пецьку не посадили, а там уже депутатская неприкосновенность.
ШВЕЙК    29.05.2019, 13:39
Оценка:  0
ШВЕЙК
Стісняюсь спитать, а за шо Пороха посадять?
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