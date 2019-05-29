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Рабинович: Если я стану генпрокурором, на борьбу с коррупцией уйдет максимум неделя

Комментариев: 15
Рабинович: Если я стану генпрокурором, на борьбу с коррупцией уйдет максимум неделя

Народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович готов стать генеральным прокурором и в этом случае обязуется за неделю побороть коррупцию в Украине. Об этом он заявил в эфире программы "Пятый угол. Развитие" на телеканале NewsOne.

"Первоочередной задачей для новой власти является борьба с коррупцией. Справедливость должна восторжествовать. Мы обязаны подвести итог правления команды Порошенко, понять, кто конкретно разворовывал наш бюджет, кто ночью "уволок" 150 млрд гривен из ПриватБанка, кто украл 170 млрд гривен из Пенсионного фонда, кто спер оборонные заказы и куда уходил военный сбор, который мы все платили? Украинцы должны знать фамилии казнокрадов и номера счетов, на которые уходили наши с вами деньги. И если правоохранители не установят виновных, то и правоохранителей тоже нужно менять", – подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что готов лично возглавить Генеральную прокуратуру Украины и за неделю побороть коррупцию в стране.

"После победы нашей партии на парламентских выборах я мечтаю быть генеральным прокурором. Мои коллеги говорят: "Нам тоже хотелось бы на это посмотреть". Эта каденция парламента проголосовала за то, что генеральный прокурор может и не иметь юридического образования. Может депутаты у нас такие дальновидные, и проголосовали за это решение не "под Луценко", а "под меня"? Я всегда говорил: "Мне не нужны министерские портфели. Дайте мне должность генпрокурора и неделю срока – и с коррупцией будет покончено! Мне нужна ровно неделя!" – заверил политик.

В заключение народный депутат пообещал, что после прохождения его политической силы в парламент сосредоточится на выполнении предвыборных обещаний, данных его партией.

"Может быть, у меня еще будет возможность возглавить Генеральную прокуратуру, и я могу с уверенностью сказать, что я к этому готов! Уверен, в нашей политике не хватает людей, которые после победы на выборах не стараются выторговать для себя уютный кабинет, а ответственно следят за тем, чтобы их политическая сила выполняла предвыборные обещания. Я этим и займусь!" – резюмировал Вадим Рабинович.

 

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Комментариев (15)
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RickiTikiTavi    29.05.2019, 13:29
Оценка:  +1
RickiTikiTavi
Человека, определяют его дела. Депутата от оппозиции Рабиновича, характеризует его голосование, к примеру по важным законам для его избирателей: по притеснению УПЦ, по дискриминации русского языка, так вот Рабинович, или отсутствует, или не голосует. Так будет и с коррупцией, действий не будет
RickiTikiTavi    29.05.2019, 13:33
Оценка:  +1
RickiTikiTavi
Интересное наблюдение по другому депутатом - Ляшко, тот собирает стайку своих однопартийцев перед камерами, ругает последними словами закон который планируют принять в Раде, а потом единогласно голосуют..."ЗА"!
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 13:15
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Тут обiзвалася Лисиця.
Розбiйницю таку не так судить годиться:
Щоб бiльше жаху
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 13:16
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
їй завдать
I щоб усяк боявся так робити,
У рiчцi вражу Щуку утопити!
Розумна рiч! всi зачали гукать.
Послухали Лисичку
I Щуку кинули у рiчку.
Asmo    29.05.2019, 13:00
Оценка:  +4
Asmo
Победа коррупции от Ребе это когда более сильная коррупция побеждает более слабую )
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 12:42
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Ребе посмотрел на переездента и понял: кто больше наврет лохам, тот и победит. И поэтому решил наврать больше чем Вовочка.
Lyonya-Space    29.05.2019, 12:40
Оценка:  +3
Lyonya-Space
"если я стану генпрокурорм,..."
Не станешь!
Если бы у бабушки был...., была бы она дедушкой!
BROKER666    29.05.2019, 12:37
Оценка:  +2
BROKER666
какой забористый аргентинский кокс попался
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 12:27
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Что?! Я все правильно прочитал? Прожженный ворюга и мошенник хочет стать генпрокурорм?! Он что, каждый день уху кушает?
Lyonya-Space    29.05.2019, 12:37
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Точнее: оху-ест
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 12:43
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Ну, это так, чтобы цензура пропустила.
Ruspidor    29.05.2019, 12:23
Оценка:  0
Ruspidor
Согласен, после чего коррупция окончательно победит бойкого рабиновича...
Lyonya-Space    29.05.2019, 12:19
Оценка:  +7
Lyonya-Space
Гениально
Lyonya-Space    29.05.2019, 12:20
Оценка:  +8
Lyonya-Space
Человек с судимость - ген прокурор...
Дром    29.05.2019, 12:16
Оценка:  -5
Дром
Будет как с Петей: "Мы боремся с коррупцией, уже внедрились во все участки"...
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