Рабинович: Если я стану генпрокурором, на борьбу с коррупцией уйдет максимум неделя

Народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович готов стать генеральным прокурором и в этом случае обязуется за неделю побороть коррупцию в Украине. Об этом он заявил в эфире программы "Пятый угол. Развитие" на телеканале NewsOne.

"Первоочередной задачей для новой власти является борьба с коррупцией. Справедливость должна восторжествовать. Мы обязаны подвести итог правления команды Порошенко, понять, кто конкретно разворовывал наш бюджет, кто ночью "уволок" 150 млрд гривен из ПриватБанка, кто украл 170 млрд гривен из Пенсионного фонда, кто спер оборонные заказы и куда уходил военный сбор, который мы все платили? Украинцы должны знать фамилии казнокрадов и номера счетов, на которые уходили наши с вами деньги. И если правоохранители не установят виновных, то и правоохранителей тоже нужно менять", – подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что готов лично возглавить Генеральную прокуратуру Украины и за неделю побороть коррупцию в стране.

"После победы нашей партии на парламентских выборах я мечтаю быть генеральным прокурором. Мои коллеги говорят: "Нам тоже хотелось бы на это посмотреть". Эта каденция парламента проголосовала за то, что генеральный прокурор может и не иметь юридического образования. Может депутаты у нас такие дальновидные, и проголосовали за это решение не "под Луценко", а "под меня"? Я всегда говорил: "Мне не нужны министерские портфели. Дайте мне должность генпрокурора и неделю срока – и с коррупцией будет покончено! Мне нужна ровно неделя!" – заверил политик.

В заключение народный депутат пообещал, что после прохождения его политической силы в парламент сосредоточится на выполнении предвыборных обещаний, данных его партией.

"Может быть, у меня еще будет возможность возглавить Генеральную прокуратуру, и я могу с уверенностью сказать, что я к этому готов! Уверен, в нашей политике не хватает людей, которые после победы на выборах не стараются выторговать для себя уютный кабинет, а ответственно следят за тем, чтобы их политическая сила выполняла предвыборные обещания. Я этим и займусь!" – резюмировал Вадим Рабинович.