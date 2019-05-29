Пьяная студентка выпала с 7 этажа общежития во Львове

Девушка осталась живой.

Несчастный случай произошел сегодня, 29 мая, около 2 часов ночи. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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По предварительной информации, девушка - жительница города Виноградов Закарпатской области. Ей всего 15 лет. Студентка выпала с 7 этажа общежития Львовского колледжа строительства, архитектуры и дизайна.

После падения потерпевшую немедленно госпитализировали в 8 городскую больницу. Медики диагностировали перелом костей таза, открытый перелом голеностопного сустава. Установлено, что девушка пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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На данный момент полицейские устанавливают все детали этого происшествия.

Напомним, в Луцке мужчина решился на суицид из-за семейных проблем. Мужчину спасли патрульные.