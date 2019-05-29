Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пьяная студентка выпала с 7 этажа общежития во Львове

Комментариев: 2
Девушка осталась живой.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Несчастный случай произошел сегодня, 29 мая, около 2 часов ночи. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Читай также: В Китае мужчина поймал падающего с балкона ребенка

По предварительной информации, девушка - жительница города Виноградов Закарпатской области. Ей всего 15 лет. Студентка выпала с 7 этажа общежития Львовского колледжа строительства, архитектуры и дизайна.

После падения потерпевшую немедленно госпитализировали в 8 городскую больницу. Медики диагностировали перелом костей таза, открытый перелом голеностопного сустава. Установлено, что девушка пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Читай также: В столице женщина прыгнула с моста в Днепр

На данный момент полицейские устанавливают все детали этого происшествия.

Напомним, в Луцке мужчина решился на суицид из-за семейных проблем. Мужчину спасли патрульные.

Поделись:
Теги: суицид, студентка, алкоголь, переломы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
SEMPENTY    29.05.2019, 12:47
Оценка:  +2
SEMPENTY
была бы трезвая разбилась бы насмерть...
suzanika    29.05.2019, 13:48
Оценка:  0
suzanika
скоріш за все , але як би була твереза ,то мабуть не випала б з вікна ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь