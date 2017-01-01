Калушскую ТЭЦ тайно вывели из госсобственности
Калушская ТЭЦ вывели из государственной собственности и передали в собственность города Калуш.
Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.
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Известно, что передача ТЭЦ проходила тайно, так как в повестке дня об этом ничего не указали. Герус назвал прошлое заседание Кабмина непрозрачным, потому что, кроме передачи ТЭЦ Калушу, ей дополнительно выделили государственную помощь.
Герус отметил, что только после того, как премьер-министр объявил об отставке, накануне правительство приняло решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ. Кроме того, приняли и решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ.
Передается ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуш, там нынешний министр Насалик ранее был мэром города, – написал Герус.
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Представитель Зеленского считает, что таким образом ТЭЦ готовят к “бесплатно“ передаче частному лицу. Герус сомневается в экономической целесообразности такой передачи.
Герус отметил, что Калушская ТЭЦ является крупным электроэнергетическим объектом страны и ее пока еще не выкупила компания ДТЭК.
Ранее сообщалось в том, что Кабинет министров больше не будет заседать на этой неделе.