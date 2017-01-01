Калушскую ТЭЦ тайно вывели из госсобственности

Представитель Зеленского считает, что таким образом ТЭЦ готовят к "бесплатно" передаче частному лицу.

Калушская ТЭЦ вывели из государственной собственности и передали в собственность города Калуш.

Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.

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Известно, что передача ТЭЦ проходила тайно, так как в повестке дня об этом ничего не указали. Герус назвал прошлое заседание Кабмина непрозрачным, потому что, кроме передачи ТЭЦ Калушу, ей дополнительно выделили государственную помощь.

Опубликован документ facebook/Andriy Gerus

Герус отметил, что только после того, как премьер-министр объявил об отставке, накануне правительство приняло решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ. Кроме того, приняли и решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ.

Передается ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуш, там нынешний министр Насалик ранее был мэром города, – написал Герус.

Читай также: За три года построили 6800 дорог - Кабмин Представитель Зеленского считает, что таким образом ТЭЦ готовят к “бесплатно“ передаче частному лицу. Герус сомневается в экономической целесообразности такой передачи.

Герус отметил, что Калушская ТЭЦ является крупным электроэнергетическим объектом страны и ее пока еще не выкупила компания ДТЭК.

Ранее сообщалось в том, что Кабинет министров больше не будет заседать на этой неделе.