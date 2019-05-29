Дверь в ратушу выломали: Протестующие львовяне ворвались в горсовет

Конструктивного разговора не получилось.

Читай также: В гараже вице-мера Николаева нашли боеприпасы

Во Львове группа протестующих выломала дверь в ратушу, в здании которой находится горсовет, и ворвалась внутрь.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Читай также: В мэрии Одессы проводят обыски – СМИ

К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента “Администрация городского председателя“ Евгений Бойко. Однако конструктивного разговора не получилось.

Отмечается, что протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка.

В горсовете отметили, что здание штурмовали те же люди, которые вчера во время заседания исполнительного комитета облили краской чиновников.

Как сообщалось 27 мая, во Львове митинговали за отставку Садового.