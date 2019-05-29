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Дверь в ратушу выломали: Протестующие львовяне ворвались в горсовет

Комментариев: 2
Конструктивного разговора не получилось.
Группа протестующих выломала дверь в ратушу
Группа протестующих выломала дверь в ратушу
city-adm.lviv.ua

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Во Львове группа протестующих выломала дверь в ратушу, в здании которой находится горсовет, и ворвалась внутрь.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента “Администрация городского председателя“ Евгений Бойко. Однако конструктивного разговора не получилось.

Отмечается, что протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка.

В горсовете отметили, что здание штурмовали те же люди, которые вчера во время заседания исполнительного комитета облили краской чиновников.

Как сообщалось 27 мая, во Львове митинговали за отставку Садового.

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Теги: протестующие, горсовет, Львов
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Комментариев (2)
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ШВЕЙК    29.05.2019, 13:37
Оценка:  +1
ШВЕЙК
Шо ж таке? А кажуть що Львів під мером Садовим процвітає!
SEMPENTY    29.05.2019, 13:05
Оценка:  -3
SEMPENTY
Демократия в действии. Пример для киевлян.
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