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Украина и Грузия просят ограничить право вето в ООН для сторон конфликтов

Комментариев: 3
Государства прислали совместное письмо главам переговоров по реформированию организации.
ООН просят лишать причастные к конфликту страны права вето
ООН просят лишать причастные к конфликту страны права вето
un.org

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Украина и Грузия прислали сопредседателям переговоров по реформированию Совбеза ООН на нынешней сессии Генассамблеи совместное письмо, в котором призвали ограничить применение права вето. Об этом пишет Укринформ.

Такое право должно быть ограничено, если один из постоянных членов является стороной конфликта, говорится в тексте письма.

“Как уже неоднократно отмечалось рядом государств-членов, право вето должно быть ограничено, когда постоянный член является стороной конфликта или ситуации, которая находится на рассмотрении“, - пишут украинские и грузинские дипломаты.

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Из-за конфликта интересов такая сторона не может беспристрастно участвовать в голосовании, подчеркивается в письме.

“Вопрос ограничения применения права вето в указанных ситуациях должен быть рассмотрен в контексте межправительственных переговоров и составлять неотъемлемую часть реформы Совбеза ООН“, - говорится в обращении двух стран.

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По словам постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко, ограничение права вето является ключевым элементом позиции Украины по реформе ООН и Совета безопасности ООН в частности.

“Кому как не Украине знать, к чему может привести злоупотребление постоянным членом Совбеза ООН правом вето“, - подчеркнул он.

“Вспомним заблокированные Россией проекты резолюций о территориальной целостности Украины или создание международного трибунала для расследования преступлений, связанных с сбиванием малайзийского самолета МН17“, - отметил постпред. 

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“Есть и другие недавние позорные случаи - Солсбери, Сирия. Применение заинтересованной стороной права вето приводит к парализации работы ключевой по безопасности площадки мира, ее способности оперативно отреагировать на угрозу международному миру и безопасности“, - уверен он.

Ельченко также добавил, что без реального реформирования института права вето разговоры о каких-либо реформах ООН несерьезны. 

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие депутаты предложили свой план реинтеграции Донбасса.

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Теги: вето, Украина, Грузия, конфликт, переговоры, ООН, реформа, РФ
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Комментариев (4)
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Колорад    29.05.2019, 13:09
Оценка:  +1
Колорад
Стороной кофликта можно признать любого. США разве не является стороной конфликта, поставляя в Украину Джавелины и финансируя ВСУ?
Хитрый-Лис    29.05.2019, 13:29
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Где и когда был применён «Джавелин»? В отличии от вас ихтамнет сбили рейс МН 17 и заметь не просто с рогатки,а высокоточным .............
Колорад    29.05.2019, 13:36
Оценка:  0
Колорад
Кто сбил МН 17? Почему 5 лет нет вердикта? Мое мнение, не важно кто сбил, виновен тот, кто направил этот лайнер в зону боев. Где именно дислоцируется армия РФ в Донбассе. Ты дебил?
NOREGA    29.05.2019, 13:07
Оценка:  0
NOREGA
У ослов не спросили. США является стороной конфликта в любом вопросе и не позволит всяким шавкам давать им советы
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