Украина и Грузия просят ограничить право вето в ООН для сторон конфликтов

Государства прислали совместное письмо главам переговоров по реформированию организации.

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Украина и Грузия прислали сопредседателям переговоров по реформированию Совбеза ООН на нынешней сессии Генассамблеи совместное письмо, в котором призвали ограничить применение права вето. Об этом пишет Укринформ.

Такое право должно быть ограничено, если один из постоянных членов является стороной конфликта, говорится в тексте письма.

“Как уже неоднократно отмечалось рядом государств-членов, право вето должно быть ограничено, когда постоянный член является стороной конфликта или ситуации, которая находится на рассмотрении“, - пишут украинские и грузинские дипломаты.

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Из-за конфликта интересов такая сторона не может беспристрастно участвовать в голосовании, подчеркивается в письме.

“Вопрос ограничения применения права вето в указанных ситуациях должен быть рассмотрен в контексте межправительственных переговоров и составлять неотъемлемую часть реформы Совбеза ООН“, - говорится в обращении двух стран.

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По словам постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко, ограничение права вето является ключевым элементом позиции Украины по реформе ООН и Совета безопасности ООН в частности.

“Кому как не Украине знать, к чему может привести злоупотребление постоянным членом Совбеза ООН правом вето“, - подчеркнул он.

“Вспомним заблокированные Россией проекты резолюций о территориальной целостности Украины или создание международного трибунала для расследования преступлений, связанных с сбиванием малайзийского самолета МН17“, - отметил постпред.

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“Есть и другие недавние позорные случаи - Солсбери, Сирия. Применение заинтересованной стороной права вето приводит к парализации работы ключевой по безопасности площадки мира, ее способности оперативно отреагировать на угрозу международному миру и безопасности“, - уверен он.

Ельченко также добавил, что без реального реформирования института права вето разговоры о каких-либо реформах ООН несерьезны.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие депутаты предложили свой план реинтеграции Донбасса.