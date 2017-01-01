В НАБУ отрицают, что проводили обыск в Федерации футбола

Обыски в офисе Федерации футбола Украины сотрудники Национального антикоррупционного бюро не проводили.

В НАБУ опровергли обыски в ФФУ Укринформ

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро не проводили обыски в здании Федерации футбола Украины.

Об этом Корреспондент.net сообщили в пресс-службе ведомства.

В Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) также опровергли проведение обысков.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 апреля провело обыск в доме у вице-президента Федерации футбола Украины Вадима Костюченко.