В НАБУ отрицают, что проводили обыск в Федерации футбола
Обыски в офисе Федерации футбола Украины сотрудники Национального антикоррупционного бюро не проводили.
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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро не проводили обыски в здании Федерации футбола Украины.
Об этом Корреспондент.net сообщили в пресс-службе ведомства.
В Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) также опровергли проведение обысков.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 апреля провело обыск в доме у вице-президента Федерации футбола Украины Вадима Костюченко.
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