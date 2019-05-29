У Зеленского объяснили, почему вернули гражданство Саакашвили

Разумков заявил, что паспорт не должен быть политическим механизмом.

Представитель Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал возврат гражданства политику Михаилу Саакашвили. По его словам, недопустимо использовать гражданство в качестве политического кнута. Об этом Разумков заявил в эфире канала 112-Украина.

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Разумков отметил, что отбирать гражданство у человека должны только при наличии веским на то оснований, предусмотренных законодательством.

Использовать паспорт в качестве определенных механизмов, далеко не всегда связанных с реальными событиями, а больше используя в качестве политического аргумента или политического кнута, недопустимо, - отметил Разумков

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Именно этот аргумент стал ключевым при принятии решения касательно возвращения гражданства Михаилу Саакашвили.

Напомним, Саакашвили в списке “Слуги народа” не будет. Лидер политсилы заявил, что мешают ограничения.