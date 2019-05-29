Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Зеленского объяснили, почему вернули гражданство Саакашвили

Комментариев: 2
Разумков заявил, что паспорт не должен быть политическим механизмом.
Разумков прокомментировал гражданство Саакашвили
Разумков прокомментировал гражданство Саакашвили
facebook.com/profile.php?id=100005939985790

Представитель Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал возврат гражданства политику Михаилу Саакашвили. По его словам, недопустимо использовать гражданство в качестве политического кнута. Об этом Разумков заявил в эфире канала 112-Украина.

Читай также: Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций

Разумков отметил, что отбирать гражданство у человека должны только при наличии веским на то оснований, предусмотренных законодательством.

Использовать паспорт в качестве определенных механизмов, далеко не всегда связанных с реальными событиями, а больше используя в качестве политического аргумента или политического кнута, недопустимо, - отметил Разумков

Читай также: Саакашвили назвал дату возвращения в Украину

Именно этот аргумент стал ключевым при принятии решения касательно возвращения гражданства Михаилу Саакашвили.

Напомним, Саакашвили в списке “Слуги народа” не будет. Лидер политсилы заявил, что мешают ограничения.

Поделись:
Теги: Разумков, Саакашвили, паспорт, гражданство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ШВЕЙК    29.05.2019, 13:32
Оценка:  +1
ШВЕЙК
Попытка сделать мелкую гадость Порошенку. Трус Зеленский способен только мелко гадить. ))))
Кайдаш    29.05.2019, 13:12
Оценка:  +2
Кайдаш
Са... ах, какому человеку паспорт вернули... )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь