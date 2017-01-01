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Из-за пленения восьми военных накажут командование ОМБР

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В АП обещают сделать выводы по командованию бригады, которая допустила пленение украинских бойцов.
Руководство ОМБР накажут за пленение бойцов
Руководство ОМБР накажут за пленение бойцов
Facebook штаба ООС

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Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых 8 военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР недавно попали в плен. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта госизмены не установило, отмечается в тексте новости.

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“В то же время по командованию батальона и 53-й ОМБР будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы“, - подчеркнуло ведомство.

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“Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ “Новотроицкое“, КП “Березовое-1“ и “Березовое-2“ порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения“, - отметили в пресс-службе.

Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов. “Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в плену на Донбассе находятся в данный момент уже 107 военных, хотя РФ подтверждает только 27.

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Теги: Зеленский, АП, военные, плен, бойцы, Донбасс, ООС
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