Президент отправляется на шахту под Львовом, где погибли горняки

Зеленский сегодня посетит Львовскую область.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 мая, отправится во Львовскую область. Целью визита станет проверка шахты “Лесная” в селе Селец Сокальского района, где сегодня ночью произошла авария. Об этом передает Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу президента.

Владимир Зеленский хочет лично пообщаться с родными погибших шахтеров и проконтролировать служебное расследование.

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К слову, всего на шахте находятся 69 горняков, из которых 21 человек - на аварийном участке.

Напомним, сегодня ночью на шахте “Лесная” произошла авария, в результате которой погибли два горняка: 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик. Эксперты выясняют причины смертельной аварии.