Мосийчук объяснил свой “пьяный” вид
Народный депутат Игорь Мосийчук прокомментировал обвинения в том, что он явился на телевизионный эфир в пьяном виде. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.
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Мосийчук рассказал, что в тот день ему делали медицинские процедуры. Именно поэтому он выглядел так вяло, а его речь была неразборчивой.
Мосийчук уточнил, что в тот день ему проводили прижигание язв и гастроскопию под наркозом. Нардеп отметил, что он не хочет жертвовать работой в процессе лечения. Поэтому вчера сразу после процедур прибыл на эфир телеканала ZIK.
У меня есть несколько язв, которые тяжело лечатся, и несмотря на профилактику, время от времени открываются новые. (...) Мне нужно здоровье, но я не готов иметь его ценой работы и деятельности. Поэтому приходится работать и параллельно лечиться. Иногда я даю маху и стараюсь совместить несовместимое, как вот вчера в один день - прижигание язв и гастроскопию под наркозом, и прямой эфир, - написал Мосийчук.
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Напомним, ранее СМИ писали, что Мосийчук пришел пьяный на прямой эфир. СМИ заподозрили депутата Игоря Мосийчука в нетрезвом состоянии во время выступления на одном из телеканалов.
Вон и прыщик на губе!
Ой, растратишь ты здоровье
В политической борьбе!..
Спробуй заячий помет!
Он -- ядреный! Он проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают --
Те до старости живут!..