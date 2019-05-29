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Мосийчук объяснил свой “пьяный” вид

Комментариев: 5
Нардеп возмутился тем, что зрители назвали его пьяным.
Мосийчук прокомментировал эфир в пьяном виде
Мосийчук прокомментировал эфир в пьяном виде
facebook.com/igor.mosijcuk

Народный депутат Игорь Мосийчук прокомментировал обвинения в том, что он явился на телевизионный эфир в пьяном виде. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

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Мосийчук рассказал, что в тот день ему делали медицинские процедуры. Именно поэтому он выглядел так вяло, а его речь была неразборчивой.

Мосийчук уточнил, что в тот день ему проводили прижигание язв и гастроскопию под наркозом. Нардеп отметил, что он не хочет жертвовать работой в процессе лечения. Поэтому вчера сразу после процедур прибыл на эфир телеканала ZIK.

У меня есть несколько язв, которые тяжело лечатся, и несмотря на профилактику, время от времени открываются новые. (...) Мне нужно здоровье, но я не готов иметь его ценой работы и деятельности. Поэтому приходится работать и параллельно лечиться. Иногда я даю маху и стараюсь совместить несовместимое, как вот вчера в один день - прижигание язв и гастроскопию под наркозом, и прямой эфир, - написал Мосийчук.

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Напомним, ранее СМИ писали, что Мосийчук пришел пьяный на прямой эфир. СМИ заподозрили депутата Игоря Мосийчука в нетрезвом состоянии во время выступления на одном из телеканалов.

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Теги: Мосийчук, нардеп, эфир, пьяный
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Комментариев (5)
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ЗаУкраину    29.05.2019, 14:36
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Пора этому ублюдку в общую камеру. Там его быстро вылечат.
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 13:59
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ты чавой-то не в себе!
Вон и прыщик на губе!
Ой, растратишь ты здоровье
В политической борьбе!..

Спробуй заячий помет!
Он -- ядреный! Он проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.

Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают --
Те до старости живут!..
Кайдаш    29.05.2019, 13:58
Оценка:  -1
Кайдаш
А язвы когда успел набухать?
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 13:59
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Язвы бывают от нервов и злости.
Вшивая_Вышиванка    29.05.2019, 13:58
Оценка:  +2
Вшивая_Вышиванка
Мистер Бин уже не тот ))))))
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