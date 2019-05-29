Мосийчук объяснил свой “пьяный” вид

Нардеп возмутился тем, что зрители назвали его пьяным.

Народный депутат Игорь Мосийчук прокомментировал обвинения в том, что он явился на телевизионный эфир в пьяном виде. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

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Мосийчук рассказал, что в тот день ему делали медицинские процедуры. Именно поэтому он выглядел так вяло, а его речь была неразборчивой.

Мосийчук уточнил, что в тот день ему проводили прижигание язв и гастроскопию под наркозом. Нардеп отметил, что он не хочет жертвовать работой в процессе лечения. Поэтому вчера сразу после процедур прибыл на эфир телеканала ZIK.

У меня есть несколько язв, которые тяжело лечатся, и несмотря на профилактику, время от времени открываются новые. (...) Мне нужно здоровье, но я не готов иметь его ценой работы и деятельности. Поэтому приходится работать и параллельно лечиться. Иногда я даю маху и стараюсь совместить несовместимое, как вот вчера в один день - прижигание язв и гастроскопию под наркозом, и прямой эфир, - написал Мосийчук.

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Напомним, ранее СМИ писали, что Мосийчук пришел пьяный на прямой эфир. СМИ заподозрили депутата Игоря Мосийчука в нетрезвом состоянии во время выступления на одном из телеканалов.