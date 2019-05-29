Зеленский собрался в свой первый зарубежный визит

Уже 4-5 июня президент встретится в Брюсселе с лидерами ЕС и НАТО.

Зеленский в начале июня едет в Брюссель president.gov.ua

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4-5 июня состоится рабочий визит президента Владимира Зеленского к институтам Европейского Союза и НАТО в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками, отметило ведомство.

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“Президент проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в Донбассе, обменяется мнениями относительно дальнейших ключевых реформ в Украине“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал сделать все для возвращения восьми бойцов, которые на днях попали в плен.