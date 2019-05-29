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Зеленский собрался в свой первый зарубежный визит

Комментариев: 4
Уже 4-5 июня президент встретится в Брюсселе с лидерами ЕС и НАТО.
Зеленский в начале июня едет в Брюссель
Зеленский в начале июня едет в Брюссель
president.gov.ua

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4-5 июня состоится рабочий визит президента Владимира Зеленского к институтам Европейского Союза и НАТО в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками, отметило ведомство.

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“Президент проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в Донбассе, обменяется мнениями относительно дальнейших ключевых реформ в Украине“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал сделать все для возвращения восьми бойцов, которые на днях попали в плен.

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Теги: Зеленский, визит, Брюссель, ЕС, НАТО, лидеры
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Комментариев (4)
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samanta_s    29.05.2019, 14:20
Оценка:  -2
samanta_s
Дак мая чи июня?
TomBombardil    29.05.2019, 14:25
Оценка:  +2
TomBombardil
синька зло
VSHIVANKA    29.05.2019, 14:20
Оценка:  -7
VSHIVANKA
СМОТРИНЫ .....))))
ХОЗЯЕВА ОЦЕНЯТ И ОСМОТРЯТ НОВОГО ХОЛОПА ....)))
LoveFreedom    29.05.2019, 14:48
Оценка:  +5
LoveFreedom
сколько ты здесь вонять будишь кремлеблядь?))
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