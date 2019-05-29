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В Черкасской области осужденные вскрыли вены в знак протеста - СМИ

Комментариев: 1
Таким образом заключенные колонии протестуют против неудовлетворительных условий содержания.
Из-за неудовлетворительного содержания заключенные порезали вены
Из-за неудовлетворительного содержания заключенные порезали вены
Etcetera Media

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В исправительной колонии №62 в Черкасской области 13 осужденных вскрыли вены на руках.

Как сообщили Вести, ЧП произошло 28 мая.

Собеседник издания сообщила, что таким образом заключенные выразили протест против неудовлетворительных условий содержания. Полиция получила информацию о происшествии в 02:20.

Заключенным оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась, а колония проводит проверку.

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Отметим, 28 апреля заключенные данной колонии подняли бунт, по итогам которого в учреждении ввели особый режим.

В этот день проводилась вечерняя проверка осужденных, во время которой были избиты сотрудники колонии, а один из них доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее в Одессе заключенные пытались захватить колонию и сняли бунт на видео. Восстание удалось подавить. В Министерстве юстиции сообщили, что колонию расформируют, а заключенных переведут в другие учреждения.

 

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Теги: тюрьма, колония, Черкасская область, вены
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Комментариев (1)
PINKIPAU    29.05.2019, 14:19
Оценка:  +1
PINKIPAU
Украинская власть во все времена из за своей мягкосердечности позволила отбросам вылезти себе на голову. Не хотят ли сидельцы на передовую, кровью смыть свою вину, Сталин практиковал подобное, все были довольны, кто выжил...
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