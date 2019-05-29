В Черкасской области осужденные вскрыли вены в знак протеста - СМИ

Таким образом заключенные колонии протестуют против неудовлетворительных условий содержания.

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В исправительной колонии №62 в Черкасской области 13 осужденных вскрыли вены на руках.

Как сообщили Вести, ЧП произошло 28 мая.

Собеседник издания сообщила, что таким образом заключенные выразили протест против неудовлетворительных условий содержания. Полиция получила информацию о происшествии в 02:20.

Заключенным оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась, а колония проводит проверку.

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Отметим, 28 апреля заключенные данной колонии подняли бунт, по итогам которого в учреждении ввели особый режим.

В этот день проводилась вечерняя проверка осужденных, во время которой были избиты сотрудники колонии, а один из них доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее в Одессе заключенные пытались захватить колонию и сняли бунт на видео. Восстание удалось подавить. В Министерстве юстиции сообщили, что колонию расформируют, а заключенных переведут в другие учреждения.