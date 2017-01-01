В Житомирской области 9-летнего ребенка ужалила змея

Мальчик сейчас находится в реанимации.

В Житомирской области ребенка укусила гадюка в поле, передает УНИАН.

Инцидент случился во вторник, 28 мая, в Овручском районе. Известно, что змея атаковала ребенка в поле и ужалила мальчика в ногу.

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9-летнего ребенка госпитализировали с сильной болью. Сейчас он находится в реанимации Овруцкой районной больницы, у ребенка удовлетворительное состояние. Врачи утверждают, что мальчику ничего не угрожает.

Отметим, что змеи активно выползают в связи с теплой погодой.Первыми гадюки не нападают, а вот если на них наступить или попытаться поймать, то они начнут жалить.

Ранее сообщалось, что в Одессе змея пробралась в авто и напугала водителя во время движения. Оказалось, что водитель автомобиля марки Lexus во время движения на лобовом стекле увидел большую змею. Мужчина был шокирован и не сразу среагировал адекватно.

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К счастью, аварии удалось избежать. Мужчина остановился на обочине, а рептилия заползла под капот. Водитель в состоянии шока позвонил в полицию. Сотрудники патрульной полиции совместно со спасателями извлекали опасную змею из-под капота машины. Обошлось без жертв.