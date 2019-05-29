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Саакашвили получил удостоверение от консула и уехал в аэропорт

Комментариев: 1
Экс-президент Грузии уже садится в самолет в направлении украинской столицы.
Саакашвили показал свое новое удостоверение
Саакашвили показал свое новое удостоверение
facebook.com/SaakashviliMikheil

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил удостоверение личности от консула Украины в Варшаве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик сразу же направился на посадку в аэропорт
Политик сразу же направился на посадку в аэропорт
facebook.com/SaakashviliMikheil


“Волшебная консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину!“, - поделился он. “А сейчас в аэропорт и в Киев!“, - добавил Саакашвили, проиллюстрировав пост фотографией себя и консула.

Уже сегодня вечером Саакашвили приземлится в Киеве
Уже сегодня вечером Саакашвили приземлится в Киеве
facebook.com/SaakashviliMikheil

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Чуть позже политик также разместил видео из аэропорта, где он перед посадкой в самолет общается с журналистами.

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Напомним, ранее у Владимира Зеленского пояснили, почему вернули Михаилу Саакашвили гражданство.

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Теги: Саакашвили, Зеленский, Киев, гражданство, удостоверение, самолет, Польша
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Комментариев (1)
Ruspidor    29.05.2019, 14:48
Оценка:  -1
Ruspidor
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