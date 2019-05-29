Саакашвили получил удостоверение от консула и уехал в аэропорт

Экс-президент Грузии уже садится в самолет в направлении украинской столицы.

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил удостоверение личности от консула Украины в Варшаве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик сразу же направился на посадку в аэропорт facebook.com/SaakashviliMikheil

“Волшебная консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину!“, - поделился он. “А сейчас в аэропорт и в Киев!“, - добавил Саакашвили, проиллюстрировав пост фотографией себя и консула.

Уже сегодня вечером Саакашвили приземлится в Киеве facebook.com/SaakashviliMikheil

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Чуть позже политик также разместил видео из аэропорта, где он перед посадкой в самолет общается с журналистами.

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Напомним, ранее у Владимира Зеленского пояснили, почему вернули Михаилу Саакашвили гражданство.