"Украина входит в первую десятку самых пьющих стран мира", - Супрун

По данным главы Минздрава, украинцы предпочитают пить алкоголь вместо молока.

Супрун рассказала о вреде алкоголя и курения Facebook/Ульяна Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что в Украине из-за последствий курения ежегодно умирают 85 тысяч украинцев, а употребление спиртного превзошло молоко по популярности.

Об этом она написала в Facebook.

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Супрун отметила, что 7,2 миллиона взрослого населения ежедневно курят и именно из-за курения ежегодно умирает 85 тысяч украинцев.

Кроме того, по ее словам, Украина входит в первую десятку самых пьющих стран мира.

Алкоголь по объему потребления значительно превосходит молоко (в расчете на одного жителя почти 12 л). А доля связанных с алкоголем причин смерти составляет 34,4% (среди всех причин), - говорится в публикации.

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И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак, хронические обструктивные заболевания легких и расстройства психического здоровья являются причинами почти 84% всех смертей в Украине.

Министр говорит, что украинцы часто терпят до последнего и не обращаются к врачам, а еще предпочитают не знать о своих заболеваниях. Супрун отмечает, что откладывание похода к врачу приводит к увеличению стоимости лечения.

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала, как подготовиться к беременности.