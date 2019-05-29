Рада хочет переименовать две области в Украине

Комитет ВР рекомендует парламенту одобрить переименование Кировоградской и Днепропетровской областей.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия советует принять два законопроекта о внесении изменений в Конституцию, которые касаются переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает УНИАН.

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Комитет рекомендует Раде принять законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Кировоградской (№8380) и Днепропетровской (№9310-1) областей.

Кировоградская область может стать Кропивницкой, а Днепропетровскую область предлагают переименовать в Сичеславскую.

Авторами законопроекта являются более 160 нардепов. В пояснительной записке указано, что Днепропетровская область связано с украинским козачеством и их административно-военным центром - Сечей“.

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Депутаты отмечают, что именно Сичеслав - это второе неофициальное название Днепра.



Ранее сообщалось, что в столице исчезнет улица Российская. Улицу Российскую переименуют в честь Юрия Литвинского – погибшего на востоке Украины военнослужащего, участника Революции достоинства. Киевские депутаты также запланировали изменить название улицы Выборгской, которая находится в Соломенском районе. Она может стать улицей Олексы Тихого - украинского диссидента, правозащитника, языковеда.