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Рада хочет переименовать две области в Украине

Комментариев: 5
Комитет ВР рекомендует парламенту одобрить переименование Кировоградской и Днепропетровской областей.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия советует принять два законопроекта о внесении изменений в Конституцию, которые касаются переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает УНИАН.

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Комитет рекомендует Раде принять законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Кировоградской (№8380) и Днепропетровской (№9310-1) областей.

Кировоградская область может стать Кропивницкой, а Днепропетровскую область предлагают переименовать в Сичеславскую. 

Авторами законопроекта являются более 160 нардепов. В пояснительной записке указано, что Днепропетровская область связано с украинским козачеством и их административно-военным центром - Сечей“.

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Депутаты отмечают, что именно Сичеслав - это второе неофициальное название Днепра.

Ранее сообщалось, что в столице исчезнет улица Российская. Улицу Российскую переименуют в честь Юрия Литвинского – погибшего на востоке Украины военнослужащего, участника Революции достоинства. Киевские депутаты также запланировали изменить название улицы Выборгской, которая находится в Соломенском районе. Она может стать улицей Олексы Тихого - украинского диссидента, правозащитника, языковеда.

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Теги: Днепропетровская область, Кировоградская область, переименование, Сич, Сичеслав, ВР, Комитет
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Комментариев (6)
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Lyonya-Space    29.05.2019, 16:51
Оценка:  0
Lyonya-Space
Я - За, но после того как мы достигем уровня хотя бы Польши!
Vesna_Krasna2    29.05.2019, 16:26
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
Рада? Это та которую распустили?
Coюзник    29.05.2019, 15:49
Оценка:  0
Coюзник
Но неужели там на верх не ни одного здравомыслящего человека, который руководствуется интересами государства. Почему нельзя проконсультироваться у специалистов. если с Кировоградской-Кропивницкой еще нормально, то Днепропетровская-Сичеславская переместится к Сумской ...
Coюзник    29.05.2019, 15:50
Оценка:  -1
Coюзник
и это повлечет непредсказуемые последствия в информационной модели Украины
nfhvyt    29.05.2019, 15:33
Оценка:  +5
nfhvyt
5 лет, только и делали, что переименовывали и запрещали, сгиньте уже в небытие придурки необразованные.
х1976х    29.05.2019, 15:29
Оценка:  +4
х1976х
опять уроды без согласия народа будут менять названия
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