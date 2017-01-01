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Партия Саакашвили идет на выборы в Раду

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По словам Сакварелидзе, партия будет отстаивать свою философию и проекты.
Сакварелидзе раскрыл планы партии "Рух нових сил"
Сакварелидзе раскрыл планы партии "Рух нових сил"
УНИАН

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Политическая партия Михаила Саакашвили “Рух нових сил“ будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом в интервью Апострофу рассказал один из ее лидеров, экс-замглавы ГПУ Давид Сакварелидзе, передает Новое время.

“Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах. Мы как партия пойдем на эти выборы“, - отметил он.

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“Мы будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила“, - добавил Сакварелидзе.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили заверил, что у него нет политических амбиций.

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Теги: Саакашвили, партия, Рух новых сил, выборы, Рада, Сакварелидзе
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