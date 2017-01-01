Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте президента

По словам Стефанчука, команда Зеленского честно прописала эту процедуру и честно передала ее в парламент.

На брифинге выступил представитель президента Зеленского в ВРУ Руслан Стефанчук president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду законопроект об импичменте главы государства.

Об этом заявил представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук на брифинге, передает 24 канал.

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“Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал во время предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре по устранению поста президента Украины – “импичмент“, – сказал Стефанчук.

Стефанчук добавил, что президент Зеленский также напоминает парламентариям, что в Верхровной Раде лежит законопроект 7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

Также представитель Зеленского напомнил, что в Верховной Раде лежит законопроект, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

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“Это было бы честно, если бы мы вместе эти два проекта провели с тем, чтобы президент имел свою процедуру отстранения его с поста, и Верховная Рада имела границы своей неприкосновенности“, – добавил Стефанчук.

Законопроект Зеленского об импичменте 24tv.ua

Как сообщалось, 29 мая, под АП экс-бойцы добробатов требовали встречи с Зеленским.