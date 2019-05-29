Аваков отказался комментировать возвращение Саакашвили

Министр МВД отказался от любых комментариев на тему возвращения политика.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказался комментировать новость о том, что экс-губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили вернули украинское гражданство. Об этом пишет Украинская правда.

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Аваков побывал на месте гибели экипажа вертолета Мі-8 и ответил на некоторые вопросы журналистов. Между тем, был вопрос, который министр напрочь отказался комментировать.

Журналистка спросила Авакова о том, как он относится к возвращению Михаила Саакашвили в Украину и что думает касательно возвращения гражданства.

Еще вопросы есть, кроме этого? Прошу, - проигнорировал Аваков.

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К слову, еще два месяца назад Аваков исключил возвращение Саакашвили в Украину, поскольку у политика был запрет на въезд.

Напомним, Саакашвили получил удостоверение от консула и уехал в аэропорт. Экс-президент Грузии уже садится в самолет в направлении украинской столицы.