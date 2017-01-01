Обычная ротация: Труба прокомментировал "летящие головы" в ГБР

Глава Госбюро опроверг политическую окраску последних увольнений в ведомстве.

Труба рассказал, зачем уволил нескольких человек УНИАН

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Увольнения в Госбюро расследований – это ротация и это нормальный процесс, заявил глава ГБР Роман Труба, передает Лига.

“Государственные органы не должны быть законсервированными, а кадровые обновления – это обычный процесс“, - сказал он.

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Трое руководителей подразделений центрального аппарата и глава одного из территориальных управления уволены из ГБР по окончанию испытательного срока, пояснили также в ведомстве.

“Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу“, - говорит Труба.

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Ранее сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова сообщила об увольнении четырех руководителей подразделений ГБР, отметив: “Как предполагалось, полетели головы в Государственном бюро расследований“.

До этого Винокурова пожаловалась на смену главы пресс-службы после публикации новости о деле против Петра Порошенко.