Во Львовской области объявили траур из-за гибели шахтеров

Во Львовской области объявлен траур в связи с гибелью работников на шахте Червонограда, передает УНН.

Мэр Червонограда Андрей Заливский распорядился и объявил 29 мая Днем траура по погибшим шахтерам “Лесной“. Указано, что погибло два человека: Михаил Турка и Михаил Павлик.

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Сейчас приспущен Государственный флаг Украины на учреждениях города, а также ограничены развлекательные программы и мероприятия.

Напомним, под Львовом на шахте произошел обвал. Председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что порода обрушилась на горизонте 242 м и под завалами оказались двое рабочих. “Тела умерших подняли на поверхность. Всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке - 21 горняк). После аварии шахта работает в штатном режиме.

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Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 мая, отправится во Львовскую область. Целью визита станет проверка шахты “Лесная” в селе Селец Сокальского района, где сегодня ночью произошла авария. Владимир Зеленский хочет лично пообщаться с родными погибших шахтеров и проконтролировать служебное расследование.