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Детский санаторий в Затоке превратили в режимное учреждение, - Денисова

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Омбудсмен прибыла на проверку в детский санаторий “Затока”.
Инспекторов сначала не пустили в помещение
Инспекторов сначала не пустили в помещение
ombudsman.gov.ua

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказали итоги инспекции в государственном детском санатории “Затока”, который находится в Одесской области. Санаторий для детей превратили в режимное учреждение, об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Дети похвалили питание в санатории
Дети похвалили питание в санатории
ombudsman.gov.ua

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Инспекция началась со скандала. Сотрудники санатория отказались пускать членов мониторинговой миссии. Экспертов пустили только после приезда полиции и составления административного протокола.

В ходе проверки выяснили, что дети за территорию санатория могут выйти только раз в неделю в сопровождении группы. На балкон детям выходить нельзя, поскольку все конструкции балконов в аварийном состоянии. Двери из комнат на балкон заблокированы, ручки сняты. Это причиняет дополнительную угрозу в случае пожара.

Мониторов пустили только с полицией
Мониторов пустили только с полицией
ombudsman.gov.ua

В санатории отдыхают дети с болезнями опорно-двигательного аппарата. Между тем, помещения плохо проветриваются и чрезмерно заставлены мебелью. Это не дает детям свободно передвигаться.

При том, что санаторий работает круглый год, дети в нем находятся до 45 дней, а иногда больше, учатся они по упрощенной программе (3-3,5 часа в день). Проведение госэкзаментов не обеспечено, дети вынуждены прерывать лечение и ехать домой для их сдачи. Учебников, тетрадей, средств обучения мониторы в комнатах детей не увидели, - отметили у Денисовой.

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В то же время, дети отметили, что питание в санатории отличное и процедуры дают заметный результат.

Помещению нужен ремонт
Помещению нужен ремонт
ombudsman.gov.ua

Напомним, полиция проверяет детсад после видео о жестокой воспитательнице. После появления видеоролика, где воспитательница бросала детей в качестве наказания, детсадом в Запорожье занялась полиция. 

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Теги: Денисова, санаторий, нарушения, мониторинг, условия
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