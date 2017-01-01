Детский санаторий в Затоке превратили в режимное учреждение, - Денисова

Омбудсмен прибыла на проверку в детский санаторий “Затока”.

Инспекторов сначала не пустили в помещение ombudsman.gov.ua

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказали итоги инспекции в государственном детском санатории “Затока”, который находится в Одесской области. Санаторий для детей превратили в режимное учреждение, об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Дети похвалили питание в санатории ombudsman.gov.ua

Читай также: "Скотовозка от Укрзализныци": В Сети возмутились новым поездом в Одессу

Инспекция началась со скандала. Сотрудники санатория отказались пускать членов мониторинговой миссии. Экспертов пустили только после приезда полиции и составления административного протокола.

В ходе проверки выяснили, что дети за территорию санатория могут выйти только раз в неделю в сопровождении группы. На балкон детям выходить нельзя, поскольку все конструкции балконов в аварийном состоянии. Двери из комнат на балкон заблокированы, ручки сняты. Это причиняет дополнительную угрозу в случае пожара.

Мониторов пустили только с полицией ombudsman.gov.ua

В санатории отдыхают дети с болезнями опорно-двигательного аппарата. Между тем, помещения плохо проветриваются и чрезмерно заставлены мебелью. Это не дает детям свободно передвигаться.

При том, что санаторий работает круглый год, дети в нем находятся до 45 дней, а иногда больше, учатся они по упрощенной программе (3-3,5 часа в день). Проведение госэкзаментов не обеспечено, дети вынуждены прерывать лечение и ехать домой для их сдачи. Учебников, тетрадей, средств обучения мониторы в комнатах детей не увидели, - отметили у Денисовой.

Читай также: Прокуратура задержала профлидера санатория для ветеранов АТО под Винницей

В то же время, дети отметили, что питание в санатории отличное и процедуры дают заметный результат.

Помещению нужен ремонт ombudsman.gov.ua

Напомним, полиция проверяет детсад после видео о жестокой воспитательнице. После появления видеоролика, где воспитательница бросала детей в качестве наказания, детсадом в Запорожье занялась полиция.