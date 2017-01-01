Детский санаторий в Затоке превратили в режимное учреждение, - Денисова
Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказали итоги инспекции в государственном детском санатории “Затока”, который находится в Одесской области. Санаторий для детей превратили в режимное учреждение, об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
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Инспекция началась со скандала. Сотрудники санатория отказались пускать членов мониторинговой миссии. Экспертов пустили только после приезда полиции и составления административного протокола.
В ходе проверки выяснили, что дети за территорию санатория могут выйти только раз в неделю в сопровождении группы. На балкон детям выходить нельзя, поскольку все конструкции балконов в аварийном состоянии. Двери из комнат на балкон заблокированы, ручки сняты. Это причиняет дополнительную угрозу в случае пожара.
В санатории отдыхают дети с болезнями опорно-двигательного аппарата. Между тем, помещения плохо проветриваются и чрезмерно заставлены мебелью. Это не дает детям свободно передвигаться.
При том, что санаторий работает круглый год, дети в нем находятся до 45 дней, а иногда больше, учатся они по упрощенной программе (3-3,5 часа в день). Проведение госэкзаментов не обеспечено, дети вынуждены прерывать лечение и ехать домой для их сдачи. Учебников, тетрадей, средств обучения мониторы в комнатах детей не увидели, - отметили у Денисовой.
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В то же время, дети отметили, что питание в санатории отличное и процедуры дают заметный результат.
Напомним, полиция проверяет детсад после видео о жестокой воспитательнице. После появления видеоролика, где воспитательница бросала детей в качестве наказания, детсадом в Запорожье занялась полиция.