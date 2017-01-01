Директора одесского зоопарка подозревают в пособничестве в получении взятки

Сейчас Беляков в больнице.

Когда правоохранители явились к Белякову, ему стало плохо, заболело сердце dumskaya.net

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Директору одесского зоопарка Игорю Белякову инкриминируют не вымогательство и получение взятки, а пособничество в таковом.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источник в мэрии.

“Взятку нашли в сейфе в кабинете сотрудника департамента экологии и развития рекреационных зон, а директора зоопарка пытались задержать только на том основании, что взятку давали за открытие торговой точки на территории его учреждения“, — пишет издание.

По его словам, киевские следователи приехали в зоопарк через час после следственных действий в департаменте коммунальной собственности. Когда они явились, Белякову стало плохо (заболело сердце), и скорая увезла его в больницу, где он находится до сих пор.

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Напомним, по данным облуправления защиты экономики Нацполиции Украины, директор зоопарка, а также руководители двух отделов коммунальных учреждений Одесского горсовета вымогали 3 тысячи долларов США у предпринимателя. За это они гарантировали беспрепятственное выделение в аренду недвижимости, которая принадлежит зверинцу. В этом помещении бизнесмен собирался открыть зоомагазин.

“В момент задержания фигуранты уже успели разделить полученные деньги между собой“, — говорится в сообщении правоохранителей.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по части 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Как сообщалось 28 мая, после проведения обыска в одесской мэрии были задержаны два чиновника и директор зоопарка.