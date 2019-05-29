У Зеленского упрекнули депутатов в том, что они ничего не делают

Стефанчук заявил, что такое ощущение будто все депутаты уже пошли на парламентские выборы.

Представитель Зеленского заявил, что депутаты ничего не делают president.gov.ua

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук упрекнул парламент в медленной работе.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Стефанчук заявил, что такое ощущение будто все депутаты уже пошли на парламентские выборы.

...это очень обидно, что сами депутаты начинают парализуют работу парламента, - говорит Стефанчук.

Тем не менее, представитель Зеленского настроен оптимистически. Он надеется, что депутаты успеют принять законопроекты об импичменте президента, снятии депутатской неприкосновенности и возвращении ответственности за незаконное обогащение.

Я искренне надеюсь, что они успеют, но, учитывая то, как они работали во вторник... то мой оптимизм разбивается о реалии, - подчеркнул Стефанчук.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду законопроект об импичменте главы государства.

Недавно стало известно о том, что Владимир Зеленский заявил, что первые несколько дней после вступления в должность были для него "немного шоком" с учетом количества задач.