У Зеленского упрекнули депутатов в том, что они ничего не делают
Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук упрекнул парламент в медленной работе.
Об этом сообщает Украинская правда.
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Стефанчук заявил, что такое ощущение будто все депутаты уже пошли на парламентские выборы.
...это очень обидно, что сами депутаты начинают парализуют работу парламента, - говорит Стефанчук.
Тем не менее, представитель Зеленского настроен оптимистически. Он надеется, что депутаты успеют принять законопроекты об импичменте президента, снятии депутатской неприкосновенности и возвращении ответственности за незаконное обогащение.
Я искренне надеюсь, что они успеют, но, учитывая то, как они работали во вторник... то мой оптимизм разбивается о реалии, - подчеркнул Стефанчук.
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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду законопроект об импичменте главы государства.
Недавно стало известно о том, что Владимир Зеленский заявил, что первые несколько дней после вступления в должность были для него "немного шоком" с учетом количества задач.