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У Зеленского упрекнули депутатов в том, что они ничего не делают

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Стефанчук заявил, что такое ощущение будто все депутаты уже пошли на парламентские выборы.
Представитель Зеленского заявил, что депутаты ничего не делают
Представитель Зеленского заявил, что депутаты ничего не делают
president.gov.ua

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук упрекнул парламент в медленной работе.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Стефанчук  заявил, что такое ощущение будто все депутаты уже пошли на парламентские выборы. 

...это очень обидно, что сами депутаты начинают парализуют работу парламента, - говорит Стефанчук.

Тем не менее, представитель Зеленского настроен оптимистически. Он надеется, что депутаты успеют принять законопроекты об импичменте президента, снятии депутатской неприкосновенности и возвращении ответственности за незаконное обогащение. 

Я искренне надеюсь, что они успеют, но, учитывая то, как они работали во вторник... то мой оптимизм разбивается о реалии, - подчеркнул Стефанчук.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду законопроект об импичменте главы государства. 

Недавно стало известно о том, что Владимир Зеленский заявил, что первые несколько дней после вступления в должность были для него "немного шоком" с учетом количества задач.

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Теги: Стефанчук, Верховная Рада, Зеленский, депутаты, парламент, законопроекты
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