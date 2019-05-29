Из музея "Киевпастранса" угнали раритетный автобус

Пропажу ценного экспоната заметили только при проверке экспозиции Киевпастранса.

Из музея Киевпастранса выкрали Икарус 1986 года. Как сообщает 29 мая Информатор, пропажу обнаружили только во время проверки экспозиционно-реставрационного центра.

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Музей общественного транспорта открыли в 2012 году в здании старого трамвайного депо. На территории музея находится множество раритетных автобусов, некоторые из них на ходу.

Во время досудебного расследования выяснилось, что директор реставрационного центра якобы приказал отправить автобус Икарус-260 1986 года выпуска из музея в Автобусный парк №6, но до места назначения раритетный экспонат так и не доехал. Директор автопарка заявил, что не давал такого распоряжения.

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Чуть позже Икарус обнаружили в частной автомастерской Канева. При этом, с автобуса был удален VIN-номер. Похищенный экспонат арестован как вещественное доказательство и направлен на трасологическую экспертизу. Эксперты установят подлинные номера двигателя и кузова автобуса.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата имущества. Злоумышленникам грозит до 4-х лет лишения свободы.

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