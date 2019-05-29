Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из музея "Киевпастранса" угнали раритетный автобус

Комментариев: 1
Пропажу ценного экспоната заметили только при проверке экспозиции Киевпастранса.
Икарус
Икарус
dengi.informator.ua

Из музея Киевпастранса выкрали Икарус 1986 года. Как сообщает 29 мая Информатор, пропажу обнаружили только во время проверки экспозиционно-реставрационного центра.

Читай также: Киевлянин может сесть на 6 лет в тюрьму за то, что взял катер покататься

Музей общественного транспорта открыли в 2012 году в здании старого трамвайного депо. На территории музея находится множество раритетных автобусов, некоторые из них на ходу.

Во время досудебного расследования выяснилось, что директор реставрационного центра якобы приказал отправить автобус Икарус-260 1986 года выпуска из музея в Автобусный парк №6, но до места назначения раритетный экспонат так и не доехал. Директор автопарка заявил, что не давал такого распоряжения.

Читай также: У брата Найема снова украли лимитированный байк

Чуть позже Икарус обнаружили в частной автомастерской Канева. При этом, с автобуса был удален VIN-номер. Похищенный экспонат арестован как вещественное доказательство и направлен на трасологическую экспертизу. Эксперты установят подлинные номера двигателя и кузова автобуса.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата имущества. Злоумышленникам грозит до 4-х лет лишения свободы.

Сообщалось также, что в Виннице вандалы похитили бронзовую скульптуру кота.

Поделись:
Теги: Киев, кража, музей, киевпастранс, автобус, похищение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: =

Статьи по теме

Комментариев (1)
Кайдаш    29.05.2019, 16:47
Оценка:  0
Кайдаш
Кому понадобился этот гроб? На металлолом разве..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь