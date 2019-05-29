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Зеленский поделился фото президентского обеда и запустил хэштег

Комментариев: 7
Президент опубликовал фото своего обеда.
Зеленский показал свой обед
Зеленский показал свой обед
facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский по дороге во Львовскую область отведал местной шаурмы. Фото рабочего обеда гарант опубликовал на своей странице в Facebook.

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29 мая Владимир Зеленский с командой отправился с рабочим визитом в Львовскую область на шахту “Лесная”, на которой вчера произошла фатальная авария. В результате трагедии погибли два горняка.

По дороге Зеленский и его команда пообедали шаурмой.

Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!

# ШаурмаТакШаурма, - написал Зеленский.

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Напомним, президент отправляется на шахту под Львовом, где погибли горняки. Зеленский сегодня посетит Львовскую область.

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Теги: Зеленский, президент, шаурма, фото, поездка
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Комментариев (7)
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Брюква_и_Клюква    29.05.2019, 16:53
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
А вот мне интересно, как товарищ Богдан собрался пить жи.дкость из этого стакана без трубки?
Letohradek    29.05.2019, 16:55
Оценка:  0
Letohradek
Узбеки пьют из пиал
Letohradek    29.05.2019, 16:53
Оценка:  0
Letohradek
Мне думается, что охрипший крысеныш не еврей а чурбан ... Как можно есть шаурму в Украине, где изобилие всяких вкусностей???
maks1990    29.05.2019, 16:43
Оценка:  +2
maks1990
напряжонный график - это когда 2 погибших, судя по смайликам на фото ничего напряжонного
PINKIPAU    29.05.2019, 16:39
Оценка:  +2
PINKIPAU
Ну любит парень есть что попало, что поделать. Как бедный студент. На борщ с варениками денег не хватило((((.
Woodbrother    29.05.2019, 16:31
Оценка:  -2
Woodbrother
Шаурма с коксом - оригинальненько.
Alcoolique    29.05.2019, 16:42
Оценка:  -1
Alcoolique
завидовать не хорошо
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