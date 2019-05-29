Зеленский поделился фото президентского обеда и запустил хэштег

Президент опубликовал фото своего обеда.

Президент Украины Владимир Зеленский по дороге во Львовскую область отведал местной шаурмы. Фото рабочего обеда гарант опубликовал на своей странице в Facebook.

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29 мая Владимир Зеленский с командой отправился с рабочим визитом в Львовскую область на шахту “Лесная”, на которой вчера произошла фатальная авария. В результате трагедии погибли два горняка.

По дороге Зеленский и его команда пообедали шаурмой.

Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую! # ШаурмаТакШаурма, - написал Зеленский.

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Напомним, президент отправляется на шахту под Львовом, где погибли горняки. Зеленский сегодня посетит Львовскую область.