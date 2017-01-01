АРМА определило победителя конкурса на управителя резиденции "Межигорье"
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Тендерный комитет Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) проголосовал за избрание управителем резиденции "Межигорье" ООО "Скомпани".
Такое решение было принято тендерным комитетом в среду, передают Українські Новини.
Тендерный комитет АРМА во время заседания своим большинством проголосовал за избрание управителем "Межигорья" предприятия "Скомпани".
Согласно данным реестров, фирма создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1000000 гривен. Руководителем компании указан Алексей Вороненко. Компания предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории "Межигорья".
Кроме нее, в конкурсе участвовали еще два юридических лица - общественная организация "Национальный парк "Межигорье" и ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич". Два из трех участников подавались и раньше.
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По сообщениям СМИ, Вороненко имеет связи с внефракционным депутатом Евгением Мураевым, в частности был его помощником.
Как сообщалось ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро в ходе обысков в АРМА изъяли документы, касающиеся резиденции "Межигорье", а также конгрессно-выставочного центра "Парковый".
29 мая, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за задержки с передачей в управление резиденции “Межигорье“. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и менеджмента активов.