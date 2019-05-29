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В Украине производство бронетехники оказалось под угрозой срыва

Комментариев: 5
Причиной остановки производства стал недопуск европейской бронестали.
Производство бронетехники в Украине оказалось под угрозой
Производство бронетехники в Украине оказалось под угрозой
ukroboronprom.com.ua

На Житомирском бронетанковом заводе приостановлена ​​работа цеха по производству корпусов БТР-4. Причина – отказ Минобороны принять на вооружение БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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“Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов“ – говорится в сообщении.

Ситуация выглядит абсурдной, ведь бронесталь, из которой производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признана непригодной для украинской бронетехники

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На предприятиях “Укроборонпрома“, в частности, на ГП “Завод им. Малышева“, ГП “ХКБМ им. Морозова“ и ГП “Киевский бронетанковый завод“ также созданы линии по производству бронетранспортеров. Это связано с запланированным расширением серийного производства для украинской армии. БТР-4 и БТР-3 должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пожелал армии меньше советского и больше западных стандартов. Президент надеется, что модернизировать армию поможет как раз новый глава Генштаба ВСУ. 

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Теги: бронетехника, Украина, Укроборонпром
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Комментариев (5)
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WTF2wtf    29.05.2019, 16:39
Оценка:  +2
WTF2wtf
До этого бронесталь закупали как у тех же поляков, так и с завода Ахметова (возможно еще где-то).
Решили больше пропихивать ахметовские закупки?
WTF2wtf    29.05.2019, 16:44
Оценка:  0
WTF2wtf
Давно пора уже принять четкие требования к гособоронзаказу со всеми ГОСТами, чтобы не было в дальнейшем таких вопросов в принципе ...
WTF2wtf    29.05.2019, 16:45
Оценка:  +1
WTF2wtf
а так закупки той же бронестали у разных производителей в итоге вызывают такие "вопросы"
WTF2wtf    29.05.2019, 16:47
Оценка:  +1
WTF2wtf
Будет другой заказчик - там уже его дело выбирать требования к бронестали, а тут все должно быть предельно ясно и оговорено заранее
нафнаф    29.05.2019, 16:36
Оценка:  -3
нафнаф
Не в состоянии выплавить сами ??? перемога
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