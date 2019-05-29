В Украине производство бронетехники оказалось под угрозой срыва

Причиной остановки производства стал недопуск европейской бронестали.

На Житомирском бронетанковом заводе приостановлена ​​работа цеха по производству корпусов БТР-4. Причина – отказ Минобороны принять на вооружение БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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“Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов“ – говорится в сообщении.

Ситуация выглядит абсурдной, ведь бронесталь, из которой производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признана непригодной для украинской бронетехники

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На предприятиях “Укроборонпрома“, в частности, на ГП “Завод им. Малышева“, ГП “ХКБМ им. Морозова“ и ГП “Киевский бронетанковый завод“ также созданы линии по производству бронетранспортеров. Это связано с запланированным расширением серийного производства для украинской армии. БТР-4 и БТР-3 должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пожелал армии меньше советского и больше западных стандартов. Президент надеется, что модернизировать армию поможет как раз новый глава Генштаба ВСУ.